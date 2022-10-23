وفاة مؤسس شركة ريد بول عن عمر 78 عاماً ‏

توفي مؤسّس شركة ريد بول النمسوي ديتريش ماتيشيتس الذي جعل مشروب الطاقة ظاهرة عالمية وبنى فريق فورمولا واحد أحرز ‏لقب بطولة العالم ضمن أمبراطورية رياضة كبرى، عن 78 عاماً بحسب ما أعلنت شركته‎.‎

وعبّرت ريد بول عن “حزنها” لوفاة الملياردير و”امتنانها لما انجزه”.‎

وبحسب وكالة الصحافة النمسوية، توفي ماتيشيتس بعد معاناته من مرض السرطان‎.‎

ماتيشيتس، وهو رجل متكتّم نادراً ما يجري مقابلات صحافية، قام بتكييف مشروب طاقة كان شائعاً في آسيا ليحقق نجاحاً كبيراً في ‏الأسواق الغربية‎.‎

اختير كأغنى شخص في النمسا من قبل مجلة فوربس عام 2022، بثروة مقدّرة بـ27.4 مليار دولار أميركي‎.‎

واستثمر ماتيشيتس بكثافة في عالم الرياضة لاعطاء علامته التجارية شهرة عالمية‎.‎

بالاضافة إلى انخراطه في عالم الفورمولا واحد، حيث يتربع سائق فريقه الهولندي ماكس فيرستابن على لقب بطولة العالم في آخر ‏سنتين، اشترى ريد بول فريق كرة القدم في مدينة سالزبورغ عام 2005، ثم لايبزيغ الألمانية‎.‎

وأحرز الناديان الألقاب بفضل الاستثمار الكبير للعلامة التجارية‎.‎

استثمرت العلامة التجارية أيضاً في الرياضات الخطيرة، فشاركت في رعاية أحداث مثل الاستعراضات البهلوانية الجوية والغطس ‏عن المرتفعات‎.‎

وقال رئيس فريق ريد بول للفورمولا واحد البريطاني كريستيان هونر انه من “حسن الحظ” أن يكون ماتيشيتس قد عاش ليرى ‏فيرستابن يتوّج بلقبه الثاني في بطولة العالم، بعد احرازه جائزة اليابان الكبرى قبل أسبوعين‎.‎

ووصف هونر ماتيشيتس بأنه “العمود الفقري لكل ما نقوم به‎”.‎

تابع هورنر على هامش جائزة الولايات المتحدة الكبرى في تكساس “إنه أمر محزن للغاية. رجل عظيم، فريد من نوعه، لما حققه ‏وفعله لكثير من الناس في جميع انحاء العالم وعبر الكثير من الرياضات‎”.

وأضاف هورنر لشبكة سكاي سبورت ان ماتيشيتس “أثبت انه يمكنك احداث الفارق. لقد كان داعماً شغوفاً ومؤسساً لكل ما نقوم به. ‏رجل رائع وفرد ملهم”.‏