الأربعاء 12 محرم 1444 ﻫ - 10 أغسطس 2022 |
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وفاة مؤلف كتاب "ذا سنو مان" عن عمر ناهز 88 عاما

منذ 9 دقائق
مؤلف كتب الأطفال المعروف رايموند بريجز

مؤلف كتب الأطفال المعروف رايموند بريجز

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ذكرت وكالة برس أسوسيشن الأربعاء أن مؤلف كتب الأطفال المعروف رايموند بريجز، صاحب كتاب “ذا سنو مان” أو (رجل الثلج)، توفي عن عمر ناهز 88 عاما.

نقلت الوكالة ذلك عن دار النشر الخاصة برايموند بريجز الذي ولد في لندن عام 1934 ودرس الفنون قبل أن يتجه لنشر مجموعة من كتب الأطفال لكنه اشتهر بكتاب “ذا سنو مان” الذي يحتوي على صور ورسومات ملونة بدون كتابة.

ويروي الكتاب، الذي نُشر لأول مرة في 1978، قصة صبي نُفخت الروح في رجله الثلجي ليلعب معه خلال الليل ثم يأخذه في رحلة عبر المناطق البريطانية الثلجية الخلابة.

وتنتهي القصة في الكتاب برواية حزينة عندما يستيقظ الصبي ليجد أن الرجل الثلجي قد ذاب.

وتم بث فيلم رسوم متحركة تلفزيوني لأول مرة في يوم الصناديق، يوم عطلة في المملكة المتحدة، عام 1982 وأصبح منذ ذلك الحين فيلما أساسيا على القنوات التلفزيونية البريطانية خلال عيد الميلاد لينقل القصة إلى أجيال جديدة من الأطفال. وتم ترشيحه لجائزة الأوسكار عام 1983 وفاز بجائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون في نفس العام.

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