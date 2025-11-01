وفاة مشجع لريال مدريد في الملعب بسبب "مبابي"!

توفي مشجع لريال مدريد خلال حضوره مباراة “الكلاسيكو” الأخيرة أمام برشلونة يوم الأحد الماضي وذلك بعد أزمة قلبية تعرض لها عقب تصدي البولندي فويستشيك تشيزني حارس برشلونة لركلة جزاء نفذها الفرنسي كيليان مبابي.

وسجل مبابي هدفاً وأضاف زميله جود بيلنغهام الثاني في الشوط الأول من مباراة “الكلاسيكو” ليفوز ريال مدريد على غريمه التقليدي 2-1 ويبتعد عنه بفارق 5 نقاط في صدارة الدوري الإسباني بعد مرور 10 جولات من عمر المسابقة.

ونشرت رابطة مشجعي ريال مدريد في إسرائيل مساء الجمعة بياناً جاء فيه: توفي يغال برودكين مشجع ريال مدريد بعد أزمة قلبية تعرض لها خلال حضوره مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة يوم الأحد الماضي. ورغم الجهود المبذولة لإنقاذه لكن ذلك لم يفلح في إبقاءه على قيد الحياة.

وكتب ابنه بعد وفاته: بعدما أهدر مبابي ركلة الجزاء تعرض والدي إلى أزمة قلبية مفاجئة داخل المدرجات، ولم يستطع المسعفون إنقاذه.

وكشف موقع “ديفينسا سنترال” الإسباني أن الجمهور صرخ مطالباً الحكم سوتو غرادو بإيقاف المباراة كما يحدث في الملاعب الأخرى عند تعرض مشجع إلى وعكة صحية، لكن يبدو أنه لم يسمع تلك المطالبات.