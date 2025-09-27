السبت 5 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 27 سبتمبر 2025 |
وفاة مغنية تركية شهيرة بعد سقوطها من شرفة منزلها

منذ 35 دقيقة
المغنية التركية غللو

استيقظت محافظة يالوفا التركية على حادث مأساوي فقدت فيه المغنية الشهيرة غُللو، إحدى أبرز نجوم موسيقى الأرابيسك، حياتها عن عمر يناهز 51 عاماً، إثر سقوطها من شرفة شقتها في منطقة تشينارجيك.

أعلن ابنها، توبيرك ياغيز، الخبر عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، نافياً الأنباء التي ربطت الحادث بانتحار والدته، مؤكداً أن الأمر لا أساس له من الصحة، وقال: “لقد فقدنا والدتي في حادث أليم وقع الليلة الماضية… رحمها الله”.

وأفادت التقارير بأن غُللو أُغمى عليها أثناء جلوسها على شرفة الطابق السادس من منزلها حوالي الساعة الثالثة فجراً، وكانت برفقة ابنتها وصديقتها، لتسقط أرضاً وتفارق الحياة في مكان الحادث.

ولدّت غُللو عام 1973 في حي قاسم باشا بمنطقة بيوغلو في إسطنبول، وبدأت مسيرتها الفنية عام 1988 في سن الخامسة عشرة، وحققت شهرة واسعة في التسعينيات بفضل ألحانها الرومانية ضمن موسيقى الأرابيسك.

بعد زواجها وانقطاعها عن المسرح لفترة، عادت إلى العمل الفني عقب طلاقها في عام 2000، واستمرت في تقديم أعمالها الفنية، وتركّت وراءها طفلين.

