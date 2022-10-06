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وفاة مكتشف اللاعب المصري محمد صلاح

منذ 16 دقيقة
محمد صلاح

محمد صلاح

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توفي “رضا الملاح”، مكتشف اللاعب الدولي المصري “محمد صلاح”، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

وتدهورت حالة رضا الملاح، بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الفترة الأخيرة.

ومن المقرر تشييع جثمان الراحل في مسقط رأسه بمقابر الأسرة.

والملاح هو مكتشف نجم الكرة المصرية صلاح في بداياته قبل انتقاله لنادي المقاولون العرب، حيث كان وراء نقل نجم المنتخب المصري الحالي إلى فريق عثماثون طنطا، وذلك بعدما لعب في مركز شباب القرية بنجريج بدائرة مركز بسيون.

وكان صلاح، أكد في عدد من اللقاءات التلفزيونية، أن رضا الملاح، له فضل كبير عليه ومدين له كونه أول من اكتشف موهبته، ووضع قدمه على بداية طريق النجومية، ليصبح نجمًا ساطعًا في عالم الساحرة المستديرة.

وبدأ صلاح مسيرته الاحترافية مع نادي المقاولون العرب في مصر، قبل أن ينطلق إلى أولى محطاته الأوروبية عن طريق نادي بازل السويسري، ثم تشيلسي الإنكليزي، وفيورنتينا وروما في الدوري الإيطالي، ويدافع عن ألوان نادي ليفربول منذ العام 2017.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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