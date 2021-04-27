الثلاثاء 15 رمضان 1442 ﻫ - 27 أبريل 2021 |
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وفاة ملاكم أردني متأثراً بإصابته في بطولة العالم

منذ 6 ساعات
ملاكمة

ملاكمة

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توفي لاعب المنتخب الأردني للملاكمة عن فئة الشباب راشد صويصات، اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابة تعرض لها في بطولة العالم للشباب في بولندا.

وقالت اللجنة الأولمبية الأردنية في بيان: “تعرب اللجنة الأولمبية الأردنية عن حزنها العميق وألمها الشديد بوفاة لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عن فئة الشباب راشد صويصات والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء أمس الاثنين متأثرا بإصابة تعرض لها أثناء نزاله مساء يوم الجمعة 16 أبريل الماضي في بطولة العالم للشباب والشابات والتي أقيمت في مدينة كالسي البولندية”.

وأضافت: “ونعت اللجنة الأولمبية الأردنية ممثلة برئيسها سمو الأمير فيصل بن الحسين وأعضاء مجلس الإدارة والأسرة الرياضية الأردنية، الفقيد صويصات، فإنها تتقدم من أهله وزملائه وأصدقائه بخالص العزاء والمواساة، وتضرع إلى الله جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه”، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

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