وفاة نجمة “ذهب مع الريح” أوليفيا دي هافيلاند عن 104 أعوام

توفيت النجمة السينمائية أوليفيا دي هافيلاند الأحد 26 تموز عن عمر ناهز 104 أعوام. بطلة فيلم “ذهب مع الريح” الحائزة على جائزة أوسكار مرتين، توفيت في بيتها بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث كانت تقيم منذ أكثر من 60 عاما.

وحصلت دي هافيلاند، التي كانت آخر ممثلة على قيد الحياة من العصر الذهبي لهوليوود، واشتهرت بفيلم “ذهب مع الريح” عام 1939، على جائزتي أوسكار خلال مسيرتها الفنية التي شاركت خلالها في 50 فيلما.

كما شهدت حياتها منافسة شرسة طويلة الأمد مع أختها الممثلة الراحلة جوان فونتين، التي توفيت عن 96 عاما في 2013.

وأعلنت وكيلتها الإعلامية، ليزا غولدبرغ، عن وفاة أوليفيا دي هافيلاند، حيث قالت في بيان إن الممثلة، وهي واحدة من أعظم نجمات العصر الذهبي لهوليوود، توفيت في هدوء بمنزلها.

وكانت دي هافيلاند، التي تحمل الجنسية الأمريكية وولدت لأبوين إنجليزيين باليابان، تعيش في باريس منذ عام 1953. ولم تظهر كثيرا منذ تقاعدها، لكنها عادت إلى هوليوود عام 2003 للمشاركة في عرض جوائز الأوسكار الخامس والسبعين.

وانتقلت أُسرة دي هافيلاند إلى كاليفورنيا عندما كانت طفلة، وبدأت عملها بالسينما بعد أن رآها المخرج ماكس رينهارد في عرض مسرحية “حلم ليلة في منتصف الصيف” وأسند لها دورا في الفيلم الذي اقتبسه من المسرحية عام 1935.

وانبهرت شركة وارنر بروس للإنتاج السينمائي بالفتاة في ذاك الوقت ووقعت معها عقدا لمدة سبع سنوات.

وللممثلة الراحلة ابن يدعى بنيامين من زوجها الأول الكاتب ماركوس جورديش وابنة تدعى جيزيل من زوجها الثاني الصحفي بيير غالانتي.

Olivia de Havilland ‘felt like a survivor from an age no longer understood’ https://t.co/c4qOBjOtN4 pic.twitter.com/2acRHvqVjR — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) July 26, 2020

في عام 1933، قدمت المراهقة هافيلاند آنذاك أوّل ظهورٍ لها على مسرحِ هواةٍ في مسرحية أليس في بلاد العجائب، من إنتاج ممثلي مجتمع ساراتوغا ومبنية على رواية لـ لويس كارول. كما ظهرت في عدد من المسرحيات المدرسة، من بينها تاجر البندقية وهانسل وغريتل (بيت الحلوى).

وأدى شغفها بالدراما في النهاية إلى مواجهةٍ مع زوج أمها، الذي منعها من المشاركة في أنشطة لا صفيّة أخرى. عندما عَلِم زوج أمّها بأنها ربحت دور البطولة لشخصية إليزابيث بينيت في مسرحية كبرياء وتحامل لـ جاين أوستن ضمن عرضٍ مدرسي لجمع التبرعات.

وخيّرها إما بين البقاء في المنزل، أو المشاركة في العرض أو النوم خارج المنزل.

لم تُرد أن تُخيب ظنّ مدرستها وزملائها، لذا تركت المنزل وانتقلت للعيش مع أحد أصدقاء العائلة.