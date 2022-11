وفاة نجم مسلسل "غيم أوف ثرونز" ويلكو جونسون

توفي الممثل ويلكو جونسون، نجم مسلسل Game Of Thrones الذي لعب دور الجلاد إيلين بلين، عن عمر ناهز الـ 75 عامًا، وبعد صراع طويل مع مرض سرطان البنكرياس.

وكان الأطباء قد شخّصوا حالة ويلكو عام 2013 وطلبوا منه حينها الخضوع لجلسات العلاج الكيميائي، إضافةً إلى عملية جراحية، مرجّحين أنّ فرصته في الحياة ضعيفة وأن لديه في الحياة حوالى الـ10 أشهر ليعيشها على أبعد تقدير.

ولكن ويلكو رفض كلّ العلاجات واكتفى بالعملية الجراحية، حيث قال حينها مدير أعماله إنّ”ويلكو يريد أن يستغل وقته حتى آخر لحظة، يريد أن يرقص ويستمتع بالحفلات كلما سنحت له الفرصة”، وأثبت أن الروح في أمر الله فقط وعاش بعد ذلك 9 أعوام.

وقد اشتهر ويلكو جونسون إلى جانب موهبته بالتمثيل، بعزفه على الغيتار، وكان يعزف بيده اليمنى على الرغم من أنه أعسر.

وكان ويلكو يعشق الموسيقى فعمل في السبعينيات على كتابة أغانٍ لعدة ألبومات أبرزها Down by the Jetty و Stupidity و Malpractice.

وقد نعته فرقته الموسيقية في بيان لها عبّرت خلاله عن حزنهم لفراقه، وعن مدى الخسارة الكبيرة، كما نشرت عائلته على صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي بيان جاء فيه: “هذا الخبر الذي لم نرغب أبدًا في نشره ونحن نفعل ذلك بقلب حزين، لقد مات ويلكو جونسون”.

كما طالبت العائلة باحترام خصوصيتها في هذا الوقت الحزين.