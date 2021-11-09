وفاة نجم مصري شهير بعد تدهور حالته الصحية بسبب بكورونا

لفظ فنان مصري شهير أنفاسه الأخيرة صباح اليوم الثلاثاء متأثراً بإصابته بفيروس ”كورونا“ المستجد (كوفيد-19).

وقال الدكتور أشرف ذكي نقيب الممثلين المصريين أن الفنان الفنان القدير أحمد خليل عانى ألماً كبيراً خلال الساعات الأخيرة، حيث تدهورت حالته الصحية بشكل كبير في العشر ساعات الأخيرة، وعاني من نقص شديد في نسبة الأكسجين في الدم.

وأشار نقيب الممثلين أن العزاء سيقام عقب صلاة الظهر بتوقيت مصر بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد بمصر.

جدير بالذكر أن الفنان أحمد خليل أصيب بفيروس كورونا أثناء تصوير مشاهده في حلقة ”حكايتي مع الزمان“ ضمن حلقات مسلسل ”إلا أنا“ الذي يعرض حالياً.

ولد خليل بمدينة بلقاس القريبة من المنصورة، كان يهوى التمثيل منذ صغره لكن والده رفض أن يسلك طريق التمثيل لأنه يريده أن يصبح مهندسا، ولكن بعد أن تخرج من الثانوية العامة أصر على والده دخول معهد السينما ليوافق والده على دخوله المجال الفني بشرط أن يدخل قسم الإخراج، ولكنه دخل من دون علم والده قسم التمثيل لأنه كان يعشق التمثيل ولم يعلم والده بذلك إلا بعد أن أحرز المركز الأول في قسم التمثيل، فاقتنع بعد ذلك والده بموهبة ابنه الكبيرة ليوافق على إكمال مشواره في التمثيل، وقد تخرج في معهد السينما سنة 1965.

في السبعينيات سافر إلى الخليج حيث بدأت موجة كبيرة من الإنتاج التلفزيوني مما أدى إلى ابتعاده عن العمل في السينما المصرية، إلا أنه شارك في أعمال متميزة منها سليمان الحلبي بدور “الجنرال الفرنسي كليبر” ومن إخراج عباس أرناؤوط وتأليف محفوظ عبد الرحمن، ثم عاد بكل قوة إلى التمثيل في التليفزيون المصري في أعمال تلفزيونية مثل يموت الزمار، حديث الصباح والمساء، زمن عماد الدين. استطاع بحضوره التليفزيوني المكثف أن يؤدي كافة الشخصيات، لكنه لم يحظ بنفس المكانة في السينما.