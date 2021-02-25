وفاة والد حارس ليفربول غرقاً في بحيرة جنوبي البرازيل

توفي والد أليسون بيكر حارس ليفربول غرقا في بحيرة بالقرب من منزل يقضي فيه عطلاته جنوبي البرازيل.

ووفقا لوكالة “رويترز”، فإن دوروتيو ماتشادو فيليو مفتش الشرطة في لافراس دو سول، أكد أن جوزيه بيكر (57 عاما) كان يسبح بالقرب من سد في ملكيته عندما وقع الحادث بعد ظهر الأربعاء، واستبعدت الشرطة شبهة القتل.

É com muita tristeza que recebemos a notícia da morte de José Agostinho Becker, pai dos nossos ex-goleiros Alisson e Muriel. O Clube do Povo deseja força aos familiares e amigos neste momento de tanta dor. — Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 25, 2021

وأرسل نادي إنترناسيونال، الذي لعب الشقيقان في صفوفه، بتعازيه في حسابه الرسمي في تويتر.

وقال النادي: “ببالغ الأسى تلقينا نبأ وفاة جوزيه أوجستينيو بيكر والد الحارسين السابقين أليسون وموريل”.

وانضم أليسون إلى ليفربول في 2018، قادما من روما واختير أفضل حارس مرمى في العالم في 2019، فيما يلعب شقيقه الأصغر موريل في فلومينيسي البرازيلي.