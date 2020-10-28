وفاة 30 شخصاً في كوستاريكا… والسبب الكحول المغشوش!

فارق 30 شخصاً الحياة مسمومين بالميثانول بعد تناولهم كحولاً مغشوشاً بأحد الأحياء الشعبية في العاصمة الكوستاريكية سان خوسيه.

وبحسب وزارة الصحة في كوستاريكا فإنه من أصل 65 شخصاً تسمّموا بالميثانول من جراء تناولهم الكحول المغشوش، توفي 30 شخصاً هم 27 رجلا وثلاث نساء.

وكانت حصيلة سابقة أوردتها الوزارة، السبت، أفادت بوفاة 20 شخصاً في واقعة التسمّم بالكحول المغشوش التي رصدت السلطات الصحية والأمنية أول المؤشرات على حصولها في مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري حين سجّلت أولى الوفيات الناجمة عن التسمّم بالميثانول في حيّ لا كاربيو الشعبي في جنوب العاصمة سان خوسيه.

وسجّلت العشرات من حالات التسمّم الأخرى المشتبه بها في أجزاء مختلفة من البلاد.

وتسمّم هؤلاء بعد تناولهم كحول قصب السكّر المعروف باسم غوارو.

وداهم محقّقو وزارة الصحة والشرطة أكثر من 300 مؤسسة تجارية لجمع عيّنات من مشروب غوارو لفحصها مخبرياً.

وصادرت السلطات أكثر من 16 ألف زجاجة من هذا المشروب الكحولي.