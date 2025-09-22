وفاة 62700 حالة لأسباب مرتبطة بالحرارة في أوروبا عام 2024

أظهرت دراسة نشرتها دورية نيتشر ميديسن اليوم الاثنين أن أكثر من 62700 شخص لقوا حتفهم في أوروبا لأسباب مرتبطة بالحرارة خلال عام 2024، وأن النساء وكبار السن يمثلون الجزء الأكبر من حجم الوفيات.

وقال باحثون لدى معهد برشلونة للصحة العالمية، المعروف باسم أي.أس جلوبال، الذين حصلوا على سجلات الوفيات اليومية من 32 دولة أوروبية، إن أكثر من 181 ألف شخص لقوا حتفهم بسبب المضاعفات المرتبطة بالحرارة خلال أشهر الصيف في الفترة من عام 2022 إلى عام 2024.

وارتفع معدل الوفيات في الفترة من أول يونيو حزيران وحتى 30 سبتمبر أيلول 2024 بمقدار 23 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، لكن عدد الوفيات لا يزال أقل بقليل من 67900 حالة وفاة مسجلة عام 2022، وهو العام الأول الذي بدأت فيه الدراسة.

وقال توماس يانوش، الباحث الرئيسي في الدراسة “يشير هذا الرقم إلى أنه يتعين علينا البدء في تهيئة سكاننا للتكيف مع الوضع”.

*الصيف الأكثر حرارة على الإطلاق في أوروبا

ذكرت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي أن صيف عام 2024 هو الأكثر حرارة على الإطلاق في أوروبا.

وحدثت ثلثا الوفيات المقدرة في دول جنوب أوروبا. وسجلت إيطاليا، التي تضم أكبر نسبة من كبار السن في أوروبا، أعلى معدل وفيات مطلق في كل صيف. وشهدت إيطاليا ارتفاعا حادا في درجات الحرارة طوال فصول الصيف الثلاثة.

وتصدر السلطات الصحية الأوروبية في كثير من الأحيان تحذيرات من الحرارة عندما تتوافق درجات الحرارة المتوقعة مع التعريفات الرسمية لموجة الحر والتي تختلف من بلد إلى آخر.

ومع ذلك، قال يانوش إن الوفيات المرتبطة بالحرارة ملحوظة حتى في درجات حرارة منخفضة تصل إلى 24 درجة مئوية بالنسبة لبعض السكان في مواقع معينة.