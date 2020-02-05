وفق “المعيار الذهبي”.. تعرف إلى أكثر رجال العالم وسامة

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تمكن طبيب تجميل معروف من تحديد أجمل وأكثر رجال العالم وسامة من الفنانين، وذلك قياسا على “المعيار الذهبي” الذي اعتمده قدماء الإغريق، لتحديد الوجه المثالي.

وأوضح الطيبيب جوليان دي سيلفا الذي يدير مركزا لعمليات تجميل الوجه في لندن أنه اعتمد أفضل خرائط الحوسبة التقنية لتطبيق تلك المعايير على العديد من المشاهير، مشيرا إلى أن مواصفات “المعيار الذهبي” كانت شائعة في أعمال فناني عصر النهضة في أوروبا.

وأشار جوليان إلى أن الفنان الإيطالي الشهير ليوناردو دافنشي استخدم “المعيار الذهبي” في لوحته الشهيرة “الرجل الفيتروفي” والتي تمثل رجلين في وضع متراكب أحدهم داخل دائرة والآخر داخل مربع، وذلك من خلال عرض مقاييسه للجمال البشري عند الرجل.

ووفق صحيفة “ديلي ميل”، اعتمد جوليان وفق ذلك المعيار على نسب قياس تتعلق بالجبين والأنف والشفاه والذقن وشكل الوجه.

وبحسب المعيار الذهبي فإن النجم البريطاني روبرت باتينسون هو أكثر الرجال وسامة في العالم، إذ حصل نجم سلسلة أفلام “twilight” على نسبة 92.15 في المئة.

واحتل المرتبة الثانية الممثل البريطاني هنري كافيل نجم أفلام “سوبرمان” الأخيرة ومسلسل “ويتشر” بنسبة 91.64 في المئة.

وجاء في المرتبة الثالثة الممثل الأميركي برادلي كوبر، متفوقا على النجم براد بيت بمرتبة واحدة وحصل كل منهما على نسبة 91.08 في المئة و90.51 في المئة.

أما النجم الأميركي جورج كلوني، والذي اعتاد أن تصنفه المواقع الكبيرة على أنه أكثر رجال العالم وسامة وجاذبية، فقد حاز المركز الخامس بنسبة 89.91 في المئة، وهنا يقول الطيبب جوليان دا سيلفا إن هذا الرجل الوسيم لا يزال في المرتبة الخامسة رغم تقدمه في السن وظهور معالم الشيخوخة عليه.

وجاء لاعب كرة القدم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام في المركز السابع بنسبة 88.96 في المئة، وسبقه في المركز السادس الممثل الأسترالي هوغو جوكمان نجم سلسلة “إكس من” وقد حصل على 89.64 في المئة.

وفي المركز الثامن جاء النجم الإنجليزي الأسمر أدريس ألبا بنسبة 88.01 في المئة، فيما حل تاسعا المغني الأميركي الأسمر كاني ويست، وأما المرتبة العاشرة فكانت من نصيب النجم الكندي رايان غوسلينغ 87.48.