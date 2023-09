وفق توقّعات العالم الهولندي.. صورة تكشف البلدان التي سيضربها زلزال مروّع!

حذّر العالم الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس، من زلزال قوي قد يهزّ العالم اليوم الأحد، قائلًا إنّ “تقلبات قوية جداً يمكن أن يصل نشاطها الزلزالي إلى 7.5 م أو أعلى”.

فقد أعاد هوغربيتس مساء السبت، نشر تحذير من الهيئة الجيولوجية ssgeos، التي يتبع لها، على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، مرفقًا كلامه بخريطة توضح البلدان التي ستشهد النشاط الزلزالي.

وتبيّن من الخريطة أن زلزالًا قويًا قد يضرب مناطق من الفلبين وإندونيسيا وما يجاورها من جنوب شرق آسيا غرب المحيط الهادي، ومناطق أخرى إلى الجنوب من أستراليا ونيوزلندا.

Typical M-shape form. This is a big one. The marked regions are approximations. https://t.co/Z1L9rH7jsp pic.twitter.com/aagAcU1mrX

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) September 23, 2023