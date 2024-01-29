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وكالة الفضاء اليابانية: المركبة "ِسِليم" استعادت طاقتها بعد هبوط غير تقليدي على القمر

منذ ساعتين
المركبة اليابانية تستعيد قوتها على القمر

المركبة اليابانية تستعيد قوتها على القمر

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أفادت وكالة الفضاء اليابانية، اليوم الاثنين 29 يناير/كانون الثاني، إن المركبة الفضائية “ِسِليم” استعادت طاقتها بعد أكثر من أسبوع من تحقيق هبوط دقيق غير تقليدي على سطح القمر لكن طاقتها الكهربائية نفدت لأن ألواحها الشمسية وُضعت في زاوية خاطئة.

وذكر متحدث باسم وكالة استكشاف الفضاء اليابانية “جاكسا” أن الوكالة أعادت الاتصال بمركبتها الذكية لاستكشاف القمر المعروفة باسم “ِسِليم” في وقت متأخر أمس الأحد، بعد تسعة أيام تقريبا من هبوط تلك المركبة (المسبار)، مما جعل اليابان خامس دولة تضع مركبة فضائية على سطح القمر.

وقالت الوكالة إن المسبار تمكن على الأرجح من توليد الطاقة بفضل حدوث تغير في اتجاه ضوء الشمس، وفقا لرويترز.

وأضافت أن المسبار استأنف عملياته لتحليل تركيبة صخور الزبرجد الزيتوني على سطح القمر بكاميرته الطيفية متعددة النطاقات، بحثا عن أدلة حول أصل القمر.

وهبط المسبار على القمر على بعد 55 مترا من هدفه في حفرة تقع بالقرب من خط الاستواء القمري في 20 يناير.

وقالت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية إنها حققت تقدما فيما أسمته الهبوط “المحدد” القائم على الرؤية، وهي تقنية يمكن أن تكون أداة قوية للاستكشاف المستقبلي للأقطاب الجبلية للقمر والتي يُنظر إليها كمصدر محتمل للوقود والماء والأكسجين.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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