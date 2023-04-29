ولادة طفل بعضوين ذكريين ومن دون فتحة الشرج في باكستان

كثيرا ما نسمع عن ولادات غريبة، وفي أحدث عمليات الولادة الغريبة انجبت امرأة في مدينة اسلام آباد الباكستانية طفلا ذكرا بعضوين ذكريين ولكن من دون فتحة الشرج.

وتشير مجلة International Journal of Surgery Case Reports إلى أن الطفل ولد في الأسبوع السادس والثلاثين من الحمل، ونقل إلى مستشفى الأطفال التابع للمعهد الباكستاني للعلوم الطبية.

ووفقا للأطباء، كلا العضوين شكلهما طبيعي طول أحدهما 1.5 سم والثاني 2.5 سم. وقد أظهرت الفحوصات أن للطفل مثانة واحدة متصلة مع العضوين، أي يمكن للطفل التبول من كليهما. وقد تمكن الجراحون من عمل فتحة شرج للمولود ليتمكن من التبرز، وبعد يومين غادر المستشفى.

ويطلق الأطباء على الانحراف الذي يولد فيه الطفل بعضوين تناسليين وظيفيين و دون فتحة الشرج اسم diphallia. وهناك حوالي مائة حالة من هذا القبيل، سجلت أولها في عام 1609. ولم يحدد الخبراء سبب هذا الانحراف و لكنهم يفترضون أنها تحدث عن طريق الصدفة أثناء نمو الأعضاء التناسلية للجنين في رحم الأم. وقد يكون كلا العضوين عاملين أو أحدهما فقط. وفي معظم الحالات يكون للعضوين نفس الطول ويكونان متجاورين.

يذكر أن امرأة أمريكية عمرها 37 عاما ولدت برحمين، تؤكد على أنها تمر بنفس الأشياء التي تمر بها النساء الأخريات، بما في ذلك الحيض.