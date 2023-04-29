السبت 9 شوال 1444 ﻫ - 29 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ولادة طفل بعضوين ذكريين ومن دون فتحة الشرج في باكستان

منذ 41 دقيقة
ولادة- تعبيرية

ولادة- تعبيرية

A A A
طباعة المقال

كثيرا ما نسمع عن ولادات غريبة، وفي أحدث عمليات الولادة الغريبة انجبت امرأة في مدينة اسلام آباد الباكستانية طفلا ذكرا بعضوين ذكريين ولكن من دون فتحة الشرج.

وتشير مجلة International Journal of Surgery Case Reports إلى أن الطفل ولد في الأسبوع السادس والثلاثين من الحمل، ونقل إلى مستشفى الأطفال التابع للمعهد الباكستاني للعلوم الطبية.

ووفقا للأطباء، كلا العضوين شكلهما طبيعي طول أحدهما 1.5 سم والثاني 2.5 سم. وقد أظهرت الفحوصات أن للطفل مثانة واحدة متصلة مع العضوين، أي يمكن للطفل التبول من كليهما. وقد تمكن الجراحون من عمل فتحة شرج للمولود ليتمكن من التبرز، وبعد يومين غادر المستشفى.

ويطلق الأطباء على الانحراف الذي يولد فيه الطفل بعضوين تناسليين وظيفيين و دون فتحة الشرج اسم diphallia. وهناك حوالي مائة حالة من هذا القبيل، سجلت أولها في عام 1609. ولم يحدد الخبراء سبب هذا الانحراف و لكنهم يفترضون أنها تحدث عن طريق الصدفة أثناء نمو الأعضاء التناسلية للجنين في رحم الأم. وقد يكون كلا العضوين عاملين أو أحدهما فقط. وفي معظم الحالات يكون للعضوين نفس الطول ويكونان متجاورين.

يذكر أن امرأة أمريكية عمرها 37 عاما ولدت برحمين، تؤكد على أنها تمر بنفس الأشياء التي تمر بها النساء الأخريات، بما في ذلك الحيض.

    المزيد من منوعات

    عنكبوت- تعبيرية
    فيديو مرعب.. مستعمرة "عناكب" تعيش في أذن امرأة
    سيلفي- تعبيرية
    إليكم سبب إدمان بعض الناس على صور السيلفي!
    ليونيل ميسي
    رئيس الاتحاد الإسباني يكشف موقفه من عودة ميسي لبرشلونة

    الأكثر قراءة

    العميد شامل روكز
    شامل روكز: نادم على تأييدي للتيار.. وهذا مرشحي لرئاسة الجمهورية!
    الفنانة شيرين عبد الوهاب
    سقوط مؤلم لشيرين عبد الوهاب‬⁩ على المسرح في ⁧‫الامارات‬⁩
    تناول الأطعمة الخالية من الدهون دائمًا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول
    خبيرة تغذية تُحذّر: هذه مخاطر الأطعمة الخالية من الدهون