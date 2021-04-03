ولادة طفل في العراق بثلاثة أعضاء ذكرية!

سجل العراق ولادة أول طفل بثلاثة أعضاء ذكرية، في حالة وصفت بأنها الاولى من نوعها في العالم.

ولم تذكر أي تفاصيل عن هوية الطفل، سوى أنه كردي من دهوك يبلغ من العمر ثلاثة أشهر عندما نشرت القصة لأول مرة العام الماضي.

هذا ونشر الأطباء في شمال البلاد دراسة تشرح بالتفصيل حالة العضو الثلاثي.

حيث تبين أن واحدا منها يعمل وتم إستئصال الآخرين، المرتبطين بالعضو الرئيسي من خلال عمل جراحي، بحسب ما نقل موقع “السومرية”.

وقال الأطباء إن حالة واحدة من بين 5 الى 6 ملايين حالة ولادة للذكور ممكن ان تحصل، مع تسجيل نحو 100 حالة من حالات الإصابة بازدواج العضو الذكري، في جميع أنحاء العالم.