ولادة في السماء.. طفل يبصر النور على متن طائرة أمريكية

انتظر طاقم وركاب طائرة يونايتد إيرلاينز الأميركية لمدة ست ساعات تقريبا، ولادة طفل جديد في الهواء فوق المحيط، بعد أن دخلت امرأة في مرحلة المخاض.

لحسن حظ الأم، كان هناك طبيب بين الركاب، وكانت المضيفة الجوية على متن طائرة بوينغ 787-8 جاهزة للمساعدة، حيث عملت ممرضة سابقا، بحسب تقرير لشبكة “سي أن أن”.

استغرقت الرحلة رقم 997، التي غادرت مطار كوتوكا الدولي في العاصمة الغانية أكرا، غرب أفريقيا، متجهة إلى مطار واشنطن دالاس الدولي، منتصف الأسبوع الماضي، 11 ساعة.

وتروي القصة تاني وارن، من لوس أنجلس، التي كانت تجلس في درجة رجال الأعمال في الصف الأمامي قريبة من المرأة التي ولدت الطفل، ويفصل بينهما مخرج الطوارئ، عائدة من رحلة مدتها ثلاثة أسابيع إلى غانا، حيث زارت مدرسة في جيمستاون، وهو حي في العاصمة أكرا، لمساعدة الأطفال هناك.

ظنت وارن أنها كانت تحلم عندما أيقظها أنين بينما كانت نائمة، لكن عندما استيقظت، وجدت امرأة مستلقية على الأرض ومضيفة فوقها. استغرق الأمر من وارين دقيقة واحدة لتدرك تماما ما كان يحدث.

تقول “عندما أدركت ذلك قلت لنفسي، بالتأكيد إنها ليست على وشك الولادة على هذه الطائرة. كنت أحسب أن تألمها عبارة عن انقباضات. لكن الأمر استمر وقتا”.

وتضيف: “بدأ الطبيب في مباشرتها. أحضروا حقنة وريدية، بينما كانت تئن وتصرخ، لكن نصف ركاب الطائرة لم يعرفوا ما الذي يجري”.

وما زاد من التوتر، أن الطائرة واجهت اضطرابات أثناء أجزاء من الرحلة، بحسب وارن.

في نفس الوقت بدأ البعض في الدعاء والصلاة للمرأة من أجل ولادة آمنة وجيدة.

في المساحة التي توفرها مخارج الطوارئ، استمرت عملية الولادة المعقدة لما يقرب من ساعتين ونصف، ظل خلالها الركاب المجاورون في مقاعدهم بينما يكتشفون ما هو أقرب إلى “دراما الواقع”.

وفجأة، أطلق المولود صرخة عالية، فعمت الفرحة الطائرة، “كنت سعيدة للغاية لأن الطفل كان بخير”، بحسب وارن، التي أشارت إلى أنها المرة الأولى التي كانت قريبة للغاية بهذا الشكل من عملية ولادة.

قال وارن: إن “الأم تم تنظيفها وإعادتها في مقعدها قبل الهبوط”، مشيرة إلى أنها أخبرتها أنها غانية لكنها تعيش في مدينة نيويورك وأن الطبيب الذي كان على متن الطائرة، من غانا أيضا.

وقالت شركة يونايتد إيرلاينز لشبكة “سي أن أن”: “كان طاقمنا مذهلا. لقد تصرفوا بسرعة وساعدوا الأطباء على متن الطائرة وتأكدوا من بقاء الجميع بأمان طوال الرحلة”.

وأضافت “شعرنا بسعادة غامرة بشكل خاص لرؤية الطائرة وهي تهبط وعلى متنها عميل إضافي، وجميل بشكل خاص”.

والتقى مسعفو المطار بالرحلة عند وصولها إلى الولايات المتحدة في الساعة الخامسة و41 دقيقة صباح يوم الأحد.

