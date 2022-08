ولادة قرد عنكبوتي نادر مهدد بالانقراض.. "صور"

في واقعة فريدة من نوعها، أعلنت حديقة حيوانات بريفارد الواقعة في ملبورن بولاية فلوريدا الأمريكية، عن ولادة قرد عنكبوتي أسود اليد، مصنف على أنه من الحيوانات النادرة المعرضة للانقراض.

وكان المولود الجديد، الذي لم يُعرف جنسه بعد وُلد مؤخراً لشيلي البالغة من العمر 31 عاماً وشوتر البالغ من العمر 25 عاماً، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة “يو بي أي” الأمريكية.

وقالت حديقة الحيوان على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الأم و الطفل بخير! مع وضع صور ومقاطع فيديو لشيلي وطفلها، فيما يمتلك المولود الجديد أيضاً علامة فريدة على أنفه تشبه شعار باتمان”.

وأنجبت شيلي سابقاً 3 قرود عنكبوتية سوداء اليد هي تيكا، بريم، وأوليف.

وقالت مديرة برامج الحيوانات في حديقة الحيوان لورين هينسون في بيان: “شيلي محترفة في رعاية نسلها”.

وتُصنف قرود العنكبوت السوداء، وموطنها أمريكا الوسطى والجنوبية، على أنها عرضة للانقراض بسبب فقدان الموائل وتجارة الحيوانات الأليفة غير المشروعة.

Oh baby, baby! We're so thrilled to share that Shelley the spider monkey gave birth to a healthy offspring last Friday. Mom and baby are doing well! Read more here: https://t.co/VP44dx4T8h pic.twitter.com/D6pmXfiL8D

— Brevard Zoo (@BrevardZoo) April 19, 2022