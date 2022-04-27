الأربعاء 5 محرم 1444 ﻫ - 3 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ولادة قرد عنكبوتي نادر مهدد بالانقراض.. "صور"

27 - أبريل - 2022
ولادة قرد عنكبوتي نادر

ولادة قرد عنكبوتي نادر

A A A
طباعة المقال

في واقعة فريدة من نوعها، أعلنت حديقة حيوانات بريفارد الواقعة في ملبورن بولاية فلوريدا الأمريكية، عن ولادة قرد عنكبوتي أسود اليد، مصنف على أنه من الحيوانات النادرة المعرضة للانقراض.
وكان المولود الجديد، الذي لم يُعرف جنسه بعد وُلد مؤخراً لشيلي البالغة من العمر 31 عاماً وشوتر البالغ من العمر 25 عاماً، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة “يو بي أي” الأمريكية.

وقالت حديقة الحيوان على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الأم و الطفل بخير! مع وضع صور ومقاطع فيديو لشيلي وطفلها، فيما يمتلك المولود الجديد أيضاً علامة فريدة على أنفه تشبه شعار باتمان”.

وأنجبت شيلي سابقاً 3 قرود عنكبوتية سوداء اليد هي تيكا، بريم، وأوليف.

وقالت مديرة برامج الحيوانات في حديقة الحيوان لورين هينسون في بيان: “شيلي محترفة في رعاية نسلها”.
وتُصنف قرود العنكبوت السوداء، وموطنها أمريكا الوسطى والجنوبية، على أنها عرضة للانقراض بسبب فقدان الموائل وتجارة الحيوانات الأليفة غير المشروعة.

    المزيد من منوعات

    مادلين طبر
    مادلين طبر لصوت بيروت إنترناشونال: تكريمي في لبنان يعني لي الكثير
    أبشع سجون العالم وأكثرها دموية وعنفًا
    فيديو مرعب.. أبشع سجون العالم وأكثرها دموية وعنفًا!
    كارني تشوكويميكا
    تشوكويميكا إلى تشيلسي بعقد مدته ست سنوات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشعب اللبناني يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية
    مفاجأة من البنك الدولي.. لبنان الأول عالمياً!!
    السفارة البريطانية في بيروت
    بيان للسفارة البريطانية في لبنان عن تقديم طلبات منح جامعية
    محمد رمضان
    بالصور والفيديو.. مجنده اسرائيلية بين احضان محمد رمضان في اليونان