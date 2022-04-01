ولادة نادرة لطفل معجزة برأسين و3 أذرع في الهند

كثير من النساء الحوامل تلد أطفال غير طبيعية عن باقي الولادات والتى قد يرجع أسبابها إلى الوراثة أي إلى عدة أمراض أو مشاكل واجهت الأم في مرحلة الحمل، ولكن هناك بعض الولادات التى حاذت على مسمى أغرب الولادات حول العالم نظراً لغرابتها وندرتها.

ومؤخراً نسمع عن ولادة جديدة غريبة حيث ولدت سيدة ولادة غريبة بطفل معجزة برأسين وثلاثة أذرع في مستشفى المقاطعة في مدينة راتلام بالهند وهو ما جعل الأطباء ووالدين بحالة من الصدمة والذهول لما رأوه أمامهم من غرابة.

حيث كان يتوقع الوالدان أن تلد الأم طفلين توأم لكن حين جاءت وقت الولادة فوجئوا بطفل معجزة مصاب بشلل نصفي حسب “الديلي ستار “البريطانية.

كما تفاجأ الأطباء بحالة الطفل أندورا التي تعتبر نادرة بسبب وجود رأسين مع 3 أذرع، الثالثة منها تقع خلف رأسي الطفل المولود حديثاً.

ويعود السبب وراء هذه الحالة إلى وجود عيب خلقي يعرف باسم “التوأم ثنائي الرأس بالباراباجوس”، وهي حالة يلتصق فيها رضيعان في جذع واحد، وغالباً ما تؤدي إلى ولادة جنين ميت، لكن منها من نجا.

وقام الأطباء بالتعليق فوراً عقب الولادة المفاجئة في المستشفى، قائلاً إن الأيام القليلة القادمة ضرورية لمعرفة ما إذا كان الطفل يحتاج إلى جراحة.

وأضاف الدكتور لحوتي: “هذه الأنواع من الحالات نادرة وحالة الأطفال تبقى غير مؤكد مصيرها، خاصة في الأيام الأولى لذا أبقيناهم تحت المراقبة، ولم نخطط لأي عملية جراحية للمريض” .

وتشير التقارير إلى أنه ما بين 60 و70% من الأطفال الذين يولدون بحالة نادرة من “parapagus” ثنائي الرأس يبقون على قيد الحياة، حيث يموت الكثير منهم في الرحم أو في غضون 48 ساعة من الولادة.