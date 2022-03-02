ولدتهما أم بديلة.. والدان أميركيان يكافحان لإخراج توأمهما من أوكرانيا

يكافح ثنائي اميركي رزق بتوأم من أم بديلة في اوكرانيا لاخراجهما من أتون الحرب الدائرة في العاصمة “كييف”.

“أليكس سبيكتور” و”ايرما نونييز”، من ولاية جورجيا الاميركية يسعيان جاهدين لابقاء “توأمهما حديث الولادة” بصحة جيدة في ظل الغزو الروسي لاوكرانيا. وقد ولد التوأم في الاسبوع الثاني والثلاثين اي قبل حوالي شهرين من موعد الولادة، من خلال ام بديلة نهار الجمعة في مستشفى في كييف بعد عملية حمل معقدة.

ونظرًا لحجمهما الصغير، فإن الطفلين يواجهان ظروفا صحية خطرة ضاعفتها الحرب الدائرة في البلاد. ويسعى الوالدان الى نقل توأمهما الى منطقة اكثر امانا او اخراجهما من اوكرانيا ونقلهما الى الولايات المتحدة، غير ان وضعهما الصحي لا يسمح بذلك. ويقول احد الوالدين في حديث لوسائل اعلامية ان ولادتهما قبل اوانهما عقّدت الأمور اكثر حيث لا يمكن اخراجهما من المستشفى.

ويريد الوالدان ان ينقلا التوأم الى مستشفى تملك ملجأ يقي من القصف والقنابل، غير انهما لم يجدا حتى اللحظة سيارة اسعاف لنقلهما.

وكتبت الام في منشور على فيسبوك: “جاء الطفلان الى الحياة قبل شهرين من أوانهما بعد عملية حمل معقدة وفي بداية حرب. نحتاج الى مساعدة سريعة لجلبهما بأمان الى المنزل في أميركا”.

ولا يمكن نقل التوأم من دون دعم طبي. اذ لا يزالان بحاجة الى أجهزة تنفس ومعدات طبية في حال حدوث امر طارئ.

وفي نداء استغاثة كتب الوالدان: “هل تتكلمون الروسية؟ هل يمكنكم ان تجروا اتصالات لتزويد المستشفى ببعض المعدات؟ هل يمكنكم ايجاد سيارات اسعاف في كييف لنقل الطفلين الى مستشفى مجهّز بمعدات واجهزة اكثر تطورا؟ نحن بحاجة اليكم”.

وقال الثنائي ان المستشفى حيث يقبع التوأم، يفتقد الى الاجهزة الضرورية للعناية بالاطفال والملابس والحليب. وكشف في منشور آخر، ان المستشفى،لحسن الحظ، تمكن من تأمين كمية من الحليب للتوأم بعدما نقلها احد المعارف على قدميه وسط الفوضى العارمة، مؤكدا ان الحالة في المستشفى خطرة وغير مستقرة، وان الام البديلة “كاتيا” التي تعتني بالطفلين حاليا قد تضطر الى المغادرة في وقت قريب.