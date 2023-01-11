ولفرهامبتون يرغب في ضم فيليبي مدافع أتلتيكو مدريد

قال مصدر مطلع على المحادثات لرويترز، الأربعاء إن نادي ولفرهامبتون واندرارز يرغب في التعاقد مع البرازيلي فيليبي مدافع أتلتيكو مدريد في فترة الانتقالات الشتوية في يناير كانون الثاني.

وقال مصدر مقرب من ولفرهامبتون إن النادي توصل لاتفاق مع المدافع حول شروط العقد ويتوقع النادي الإنجليزي التوصل لاتفاق مع أتليتيكو على شروط الانتقال.

وتحرك الآن أتلتيكو لإيجاد بديل لفيليبي ويقترب النادي من التعاقد مع تشالار سويونجو مدافع ليستر سيتي بحسب وسائل إعلام إسبانية.

وينتهي عقد سويونجو بنهاية الموسم الحالي.

واقترب الناديان من التوصل لاتفاق بشأن المدافع فيليبي البالغ عمره 33 عاما في ديسمبر كانون الأول، في صفقة شاملة كانت تتضمنه مع المهاجم ماتيوس كونيا.

لكن الاتفاق تم فقط على إعارة كونيا البالغ عمره 23 عاما، إلا أن المدافع ظل هدفا رئيسيا لولفرهامبتون الطامح للهروب من منطقة الهبوط.

وعادت المفاوضات بين أتلتيكو وولفرهامبتون في مطلع الأسبوع الحالي حيث يعمل النادي الإسباني لإيجاد الحل بشأن لفيليبي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم ولا يعد من اللاعبين المفضلين للمدرب دييجو سيميوني في الوقت الحالي.

وبعد ضياع فرصة اللعب في الدوري الأوروبي عقب احتلال المركز الأخير في مجموعته بدوري أبطال أوروبا قرر أتلتيكو مدريد تحويل أنظاره صوب سوق الانتقالات الشتوية في يناير كانون الثاني الجاري في ظل سعيه لتحسين أوضاع المالية.

وبعد إعارة كونيا لولفرهامبتون، أعلن أتليتيكو اليوم الأربعاء أن مهاجمه جواو فيلكس سيغادر لتشيلسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.