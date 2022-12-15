وليد الركراكي يعلق على خسارة المغرب أمام فرنسا

أعرب مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي عن فخره بلاعبيه عقب الخسارة أمام فرنسا صفر-2 في نصف نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم، مؤكدا أنه “أول من سيستخلص العبر”.

وقال الركراكي بعد المباراة:”إن كنت سأتحسر على شيء في هذه المباراة فهو بدايتها وخصوصا الهدف الاول الذي اعطى الثقة للمنتخب الفرنسي للإبقاء على خطته التكتيكية.

وأضاف: “ارتكبنا العديد من الاخطاء الفنية ولكننا على الرغم من ذلك خلقنا لهم المتاعب في الشوط الاول، وفي الثاني كنا الافضل لم نخسر الكرة كثيرا وخلقنا الكثير من الفرص ولكننا لم نكن حاسمين في الامتار الـ30 الأخيرة”.

وأردف: “للأسف بالنسبة لنا، كنا نرغب في التسجيل لزرع الشك في صفوفهم، ولكنهم يملكون الكثير من المواهب في خط الهجوم، كنا نعرف أنهم سيعاقبوننا وهو ما حصل بالهدف الثاني الذي حطم معنوياتنا”.

وأشار المدرب المغربي إلى أن فريقه حاول الضغط حتى النهاية لتسجيل هدف ينعش آماله، ولكنه لم يتمكن”.

وهنأ منتخب فرنسا قائلاً: “أهنئ فرنسا التي قلت قبل المباراة انها فريق كبير ومن اشياء قليلة يمكنها الفوز.

ولكنني فخور كون لاعبي فريقي بذلوا كل ما في وسعهم رغم الاصابات ونجحوا في زرع الشك في صفوفهم في بعض اللحظات وهذا أمر رائع بالنسبة لنا”.

وأضاف: “في مسابقة مثل كأس العالم من المستوى العالي، أعتقد أنه يجب أن تكون في قمة مستواك من جميع النواحي، بينما نحن تجاوزَنا الأمر قليلا على المستوى البدني وبعض اللاعبين قدموا بين 60 و80 بالمئة فقط من مؤهلاتهم في هذه البطولة”.

وبخصوص مباراة المركز الثالث أمام كرواتيا قال: “هي مباراة نهائية صغيرة وسيكون الأمر صعبا بالنسبة لنا خصوصا من الناحية الذهنية.

وتابع: “نعاني مسبقا من اصابات عديدة، لدي فكرتان: الأولى أننا نرغب بذل كل ما في وسعنا من أجل الفوز بها، والثانية أنني أريد منح بعض الدقائق لبعض اللاعبين الذين لم يحظوا بفرصة المشاركة حتى الآن لأنهم يستحقون ذلك وكانوا رائعين مع المجموعة وبالتالي سنحاول ان نمزج بينهم لنخلق فريقا رائعا وننتزع هذه المرتبة الثالثة ونكون جيدين”.

وتابع: “سنحاول الآن ان نستعيد ثقتنا لأننا خسرنا والامور تكون صعبة دائما بعد الخسارة، وسنرى من سيحظى السبت بشرف تمثيل المغرب في هذه المباراة من أجل الفوز بالمركز الثالث”.

الطموح المقبل لمنتخب المغرب

وفيما يتعلق بهدفه المقبل قال: “وضعنا ضغطا اضافيا علينا، على صعيد كأس إفريقيا كنا سابقا بين المرشحين ولكننا اليوم بلغنا نصف نهائي المونديال ويتعين علينا عدم الاختباء ولن نختبئ، هناك معايير أخرى، إفريقيا مختلفة، سينتظرنا الجميع، ولكن أمامنا عام كامل للاستعداد، وسيكون أمامنا وقت كاف لهضم هذه المسابقة لأن أول استحقاق سيكون في آذار/مارس المقبل”.

واستدرك: “لكنني قلت سابقا بخصوص عقدي (مع الاتحاد المغربي) أنا لا أختبئ ولدي طموح، وإذا لم نبلغ نصف النهائي سأرحل، وهذا ما يجب فعله، سنذهب إلى هناك من أجل الفوز بها، ولكن حذار فإفريقيا تطورت، وعندما نرى الغائبين عن المونديال سواء ساحل العاج والجزائر ومصر ونيجيريا فسيكون 10 مرشحين للفوز بها أيضا ونحن بينهم ولكن نحن نعمل ونتطور ونرغب في الفوز بها”.