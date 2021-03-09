وليد توفيق لـ"صوت بيروت انترناشونال": حصولي على الاقامة الذهبية في دبي تكريم لمسيرتي

لا يزال وليد توفيق يحافظ على لقب النجم العربي الذي اكتسبه منذ سنوات طويلة بسبب اعماله الناجحة التي انتشرت في كل انحاء العالم العربي. تعاون توفيق اخيرا مع المطرب هاني شاكر من خلال لحن اغنية لبنانية بعنوان “كيف بتنسى” فماذا يقول وليد توفيق “لصوت بيروت انترناشيونال” عن هذا التعاون” هذه الاغنية التي لحنتها للفنان الكبير هاني شاكر هي باللهجة اللبنانية وقد اخذت صدى جميل جدا واحبها الناس وكانت فرصة مميزة له ان يقدم عمل باللبناني فهو صوت مصري كبير لكنه في الفترة الاخيرة اضحت اصداراته كثيرة وما ان تبدأ اغنية بالانتشار حتى يطرح عمل اخر وهذا ليس امرا جيدا للفنان فعليه ان يترك مساحة بين عمل وآخر ورغم ذلم استطاعت “كيف بتنسى” ان تنال الاعجاب والاستحسان عند المستمعين.

وبالنسبة لتواجده في هذه الفترة في مدينة دبي اوضح توفيق انه يملك اقامة قديمة في هذا البلد الجميل منذ سنوات عديدة ويتردد الى الامارات بشكل دائم بخلاف وجود حفلات ام لا انما هذه المرة قصدت دبي مع زوجتي واولادي بعدما منحتني وزارة الثقافة الاماراتية الاقامة الذهبية وانا اشكر دولة الامارات على هذا التكريم المعنوي وهل سيغادر لبنان نهائيا نفى ابو الوليد هذا الامر واكد “مستحيل ان اغادر بلدي فانا تغربت وسافرت كثيرا لكنني لا استطيع ان ابعد عن بلدي انما اولادي باتوا في الخارج لانهم شباب ويجب ان يحظوا بمستقبل مهم وواعد لان الحياة التي يعيشها الشعب اللبناني صعب وكارثي بسبب المسؤولين الذين يحكمونه وقد اودوا به الى الحضيض “الله يخرب بيتهم لانه قضوا على وطن الارز.

ويتابع ” اشعر ان تكريمي من اي بلد هو بمثابة تقدير بعد تعب السنين الطويلة في الفن وهنا اكرر شكري لدولة الامارات الحبيبة وحكامها الذين يقفون الى جانب لبنان دائما. ويضيف “تعتبر دبي حاليا مركز لكل الفنانين لان الفنان بحاجة الى الامان ودبي فيها خدمات متميزة وقد سعدت بالاقامة الذهبية واعتبرها تقدير لمسيرتي الفنية الطويلة.

اما اذا كان ينوي اقامة حفلات ومهرجانات في الصيف المقبل اكد توفيق “ان الامور لم تحسم بعد فقد اعلن عن اكثر من حفلة لكنها الغيت بسبب انتشار جائحة كورونا ونحن بانتظار اخذ القرار المناسب واطلب من الله سبحانه وتعالى ان يبعد هذا الوباء اللعين الذي ارهق البشرية عن كل الناس كي نعود ونحضن احبابنا بامان دون خوف من انتقال العدوى.

واذا كان يرغب بتقديم شارة مسلسل من خلال الدراما التلفزيونية التي تعرض في شهر رمضان قال “لا مانع لدي وعندما اتلقى العرض المناسب ساحرص على غنائه لان شارات المسلسلات في رمضان تحوذ على انتشار واسع لدى الجمهور العربي.

اما اين سيمضي شهر رمضان المقبل فقال انه يتمنى ان يمضيه في لبنان بين اهله واصحابه وتحديدا في مدينته طرابلس شمال لبنان انما حسب الظروف لان الوضع في لبنان صعب جدا وانا اتابع وجع الشعب من خلال شاشات التلفزيون واطلب من الله ان يحمي لبنان.