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ولي العهد الأردني والملكة رانيا يعلّقان على تأهل المغرب للدور الثاني في مونديال قطر

منذ 18 ثانية
مونديال قطر 2022

مونديال قطر 2022

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بعدما تأهل المنتخب المغربي للدور الثاني في بطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر، علّق ولي العهد الأردني، ووالدته الحسين بن عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وقال ولي العهد الأردني على خاصية “ستوري” عبر إنستغرام: “تأهل عظيم للمنتخب المغربي مبارك لأسود الأطلس”.

وكتبت الملكة رانيا العبدالله عبر حسابها على تويتر: “مبارك للمغرب الشقيق التأهل للدور 16 في مونديال قطر”.

وكان منتخب “أسود الأطلس” قد تجاوز دور المجموعات، بعد فوزه على المنتخب الكندي بهدفين لواحد، مساء يوم الخميس، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدور الأول، ليتصدر سلم ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، بعد تحقيق فوزين وتعادل واحد، على أن يواجه وصيف المجموعة الخامسة.

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