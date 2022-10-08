السبت 12 ربيع الأول 1444 ﻫ - 8 أكتوبر 2022 |
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ويزو تخوض السباق الرمضاني بمسلسل "رمضان كريم"

منذ 48 ثانية
الممثلة المصرية ويزو

الممثلة المصرية ويزو

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تعاقدت الفنانة دينا محسن، الشهيرة بويزو، علي المشاركة بأحداث الجزء الثاني من مسلسل “رمضان كريم”، والذي من المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني 2023.

وتدور أحداث المسلسل حول روحانيات الشهر الكريم، والتي تدخل في السياق الدرامي الإجتماعي.

ويشاركها فى العمل كلًا من: بيومي فؤاد، نجلاء بدر، سلوي عثمان، سيد رجب، كريم عفيفي، تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبدالعزيز.

وفى سياق آخر تشارك الفنانة ويزو، فى فيلم “أخي فوق الشجرة”، والمقرر عرضه قريبًا.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة حب تجمع بين شاب وفتاة، و يحدث العديد من المشاكل فى إطار كوميدي.

ويشاركها فى العمل كلًا من: رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدي المرغني، محمد ثروت، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة ويزو، مسلسل “إنحراف”، والذي تم عرضه فى رمضان لهذا العام الجاري 2022.

وتدور أحداث المسلسل حول إنحراف، عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية، و يقابلون طبيبة نفسية وتقرر تعديل طريقه حياتهم بطريقتها الخاصة.

وشاركها فى العمل كلًا من: روجينا، لوسي، وسميحة أيوب، عبد العزيز مخيون، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، رانيا محمود ياسين، محمد كيلاني، أحمد صفوت، سما إبراهيم، ميدو عادل، محمد مهران، نانسى صلاح، اسراء رخا، وتأليف مصطفى شهيب وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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