ويلفريد زاها يعدي فوزاً ثميناً لـ"كريستال بالاس" على أستون فيلا

أحرز ويلفريد زاها هدفين ليقود كريستال بالاس لتحويل تأخره بهدف إلى فوز 3-1 على أستون فيلا وتحقيق انتصاره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم السبت.

واختتم جان-فيليب ماتيتا الأهداف بعدما قابل تمريرة عرضية من الجانب الأيسر من تيريك ميتشيل في الدقيقة 71، بينما تقدم بالاس قبلها في النتيجة عندما تابع زاها ركلة جزاء نفذها بنفسه وردها الحارس إميليانو مارتينيز.

وفي بداية المباراة، تقدم أولي واتكنز بهدف لأستون فيلا بعدما قابل تمريرة ليون بيلي في الدقيقة الخامسة، لكن بالاس رد سريعا.

وبعد دقيقتين تلقى زاها تمريرة طويلة وانطلق بسرعة بالكرة وأطلق تسديدة أرضية داخل شباك الحارس مارتينيز.

ولمس لوكا ديني مدافع فيلا الكرة بيده داخل المنطقة واحتسب الحكم ركلة جزاء بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد.

ونفذ زاها الركلة من علامة الجزاء، وردها مارتينيز وتابعها لاعب منتخب ساحل العاج بنجاح داخل الشباك في الدقيقة 58.