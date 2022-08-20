السبت 22 محرم 1444 ﻫ - 20 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ويلفريد زاها يعدي فوزاً ثميناً لـ"كريستال بالاس" على أستون فيلا

منذ 36 دقيقة
ويلفريد زاها

ويلفريد زاها

A A A
طباعة المقال

أحرز ويلفريد زاها هدفين ليقود كريستال بالاس لتحويل تأخره بهدف إلى فوز 3-1 على أستون فيلا وتحقيق انتصاره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم السبت.

واختتم جان-فيليب ماتيتا الأهداف بعدما قابل تمريرة عرضية من الجانب الأيسر من تيريك ميتشيل في الدقيقة 71، بينما تقدم بالاس قبلها في النتيجة عندما تابع زاها ركلة جزاء نفذها بنفسه وردها الحارس إميليانو مارتينيز.

وفي بداية المباراة، تقدم أولي واتكنز بهدف لأستون فيلا بعدما قابل تمريرة ليون بيلي في الدقيقة الخامسة، لكن بالاس رد سريعا.

وبعد دقيقتين تلقى زاها تمريرة طويلة وانطلق بسرعة بالكرة وأطلق تسديدة أرضية داخل شباك الحارس مارتينيز.

ولمس لوكا ديني مدافع فيلا الكرة بيده داخل المنطقة واحتسب الحكم ركلة جزاء بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد.

ونفذ زاها الركلة من علامة الجزاء، وردها مارتينيز وتابعها لاعب منتخب ساحل العاج بنجاح داخل الشباك في الدقيقة 58.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

محمد صلاح
"مجنون حقاً".. تصريح مثير ليورغن كلوب عن محمد صلاح!
انحسار نهر يانغتسي في الصين
بالصور.. نهر يانغتسي الصيني ينحسر ويكشف عن مفاجأة عمرها 600 عام!
هاري كين نجم توتنهام
كين يقود توتنهام للفوز على وولفرهامبتون ويسجل رقما قياسيا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مشروب شائع يؤدي إلى تضييق الشرايين بعد 90 دقيقة فقط من تناوله!
الطفلة السورية جوى استانبولي
قاتل الطفلة السورية "جوى استانبولي" في قبضة الأمن
رئيسة وزراء فنلندا البلاد الشابة، سانا مارين
بالفيديو.. رئيسة وزراء فنلندا في ورطة: لم يكن من المفروض أن ينشر