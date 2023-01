يأكل بطريقة مماثلة للبط.. اكتشاف نوع جديد من الديناصورات

أعلن العلماء عن اكتشاف نوع جديد من الديناصورات في ألمانيا يملك أكثر من 400 سن، وكان يأكل بطريقة مماثلة للبط وطيور النحام أو كما يعرف بطائر الفلامينغو.

عثر على الحفرية Balaenognathus maeuseri المكتملة تقريبا، وهي جزء من عائلة التيروصورات، عن طريق الصدفة في مقلع بافاريا، أثناء قيام العلماء بالتنقيب عن كتلة كبيرة من الحجر الجيري تحتوي على عظام تمساح.

ومنذ اكتشاف أول تيروصور في الحجر الجيري في محاجر بافاريا (Bavarian limestone) في القرن الثامن عشر، عثر على المئات من بقايا الزواحف الطائرة، ما يجعل “جورا الفرانكونية” ( Franconian Jura) في منطقة بافاريا واحدة من أغنى مواقع التيروصورات في العالم.

وقاد البحث البروفيسور ديفيد مارتيل من جامعة بورتسموث، هامبشاير، وشارك فيه علماء الحفريات من إنجلترا وألمانيا والمكسيك.

وقال البروفيسور مارتيل: “عثر على الهيكل العظمي شبه المكتمل في طبقة من الحجر الجيري ذات الطبقات الدقيقة للغاية والتي تحافظ على الأحافير بشكل جميل. إن فكي هذا التيروصور طويلان حقا ومبطنان بأسنان صغيرة ودقيقة، مع وجود مسافات صغيرة بينهما مثل مشط الصئبان (القمل)”.

وأضاف: “الفك الطويل ينحني للأعلى مثل طائر أبو فحت، وفي النهاية يبدو مثل منقار على شكل ملعقة. لا توجد أسنان في مقدمة فمه، ولكن توجد أسنان على طول كلا الفكين حتى الجزء الخلفي”.

Paleontologists have identified Balaenognathus maeuseri, a new species of long-legged, filter-feeding pterodactyloid pterosaur from a quarry in Germany. The pterosaur had at least 480 teeth in total!

