ياسر جلال: مهنة التمثيل "مش حرام"

أعرب الفنان المصري ياسر جلال عن فخره لانتمائه للوسط الفني، مشددا على أن هذه المهنة “ليست حراما”.

وأضاف جلال، خلال مقابلة على قناة DMC، المصرية أن مهنة التمثيل “مرهقة”، قائلا “المجتمع لازم يحتوي الفنانين، فعلا شغلنتنا متعبة مش بنقصد نعمل حاجة غلط أو مش مظبوطة، لكن أنا ملاحظ أن بعض الزملاء بيتعرضوا لهجوم شديد”.

وطالب الجمهور بتقدير الفنانين حتى لو أخطأ بعضهم، وتابع: “ممكن يكون الفنان تعثر، غلط، متدبحهوش قم بتقويمه، ويبقى فيه نقد بس بدون تجريح، أنا شايف إن الفنان لازم يكون مقدر أكتر من كده”.

وروى موقفا جمعه برجل وصفه بالطيب كان يعاونه في بعض الأمور المتعلقة بتجديد بيته، وأثناء إحضار بعض المستلزمات التي سيحتاجها، كان هناك تكدس مروري، ووقتها استمعا لأغنية “في يوم وليلة” للفنانة الراحلة وردة الجزائرية، ووجد ياسر الرجل يعلق: “ايه ده يا استاذ بيقولوا الفن حرام ده لولا أغنية زي دي في الزحمة دي كان الواحد انتحر”.

وعلق قائلا: “الفن مش حرام، هو رسالة قوية جدا صحيح ممكن يبقى فيه حاجة زيادة شوية، ننبه الفنان فياخد باله، والنقد اتعمل ليه عشان يقول للفنان انت هنا أسرفت”.

يشار إلى أن ياسر جلال يشارك مع مي عمر وداليا مصطفى في دراما رمضان 2023 بمسلسل علاقة مشروعة تأليف سماح الحريري، إخراج خالد مرعي.