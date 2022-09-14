ياسمين رئيس لصوت بيروت إنترناشونال: خفت من تقديم الكوميديا

إشتهرت الممثلة المصرية ياسمين رئيس بالأدوار الجريئة ، لكن قبل سنتين قدمت دورا شعبيا في شهر رمضان إلى جانب عمرو سعد بمسلسل ” ملوك الجدعنة” وحققت حينها نجاح لافتا. وحاليا تعيش ياسمين فترة إنتعاشة فنية وهي قالت ل” صوت بيروت إنترناشونال” أنا سعيدة جدا بردود فعل الجمهور، حول فيلمي الجديد “خطة مازنجر”، وتفاعل الجمهور جعلني أعيش في حالة طمأنينة، وحمسني لتقديم تجارب كوميدية مشابهة”.

وإن تجربتي في “خطة مازنجر”، بمثابة تحدٍّ كبير بالنسبة لي لاسيما وأنني أقدم حالة كوميدية جديدة علي، ولفتت إلى تخوفها في البداية من تلك التجربة، إلا أنها تغلبت عليها بسبب الأجواء الطريفة التي سيطرت على الكواليس.

وأضافت أنا بذلت مجهوداً ضخما في ضوء التحضيرات للشخصية التي جسدتها، وكذلك الوقوف على طريقة إلقاء النكات والإيفيهات المناسبة لطابع الفيلم، موضحة أن “الجلسات التي جمعتها بالمخرج رامي رزق الله، والتفاهم الذي يجمعها بكل الممثلين المشاركين، ساعدها على تجاوز الصعاب والظهور بشكلٍ عفوي”.

كما. أكدت ، أنها لا تشغل بالها بتوقيت عرض أفلامها في السينما، كون الأمر يخص شركات الإنتاج والتوزيع، إذ أنها لا تهتم بحجم الإيرادات التي حققها فيلمها الأخير “خطة مازنجر” .

وأعربت ياسمين رئيس عن سعادتها البالغة بردود فعل الجمهور، حول فيلمها الجديد “خطة مازنجر”، لاسيما وأنها صاحبة تجارب قليلة في الكوميديا، قائلة إن “تفاعل الجمهور جعلني أعيش في حالة طمأنينة، وحمسني لتقديم تجارب كوميدية مشابهة”.

هذا وتطرقت ياسمين رئيس، إلى تجربتها السينمائية الجديدة “أنا لحبيبي”، إذ تُجسد شخصية فتاة تعيش أكثر من قصة حب، رافضة الإفصاح عن أي تفاصيل مُتعلقة بالشخصية، لحين طرح الفيلم في دور العرض.

ولفتت إلى عقد جلسات عمل مكثفة، مع صُناع الفيلم، في ضوء التحضيرات للشخصية والوقوف على التفاصيل كافة، والوصول إلى أبرز طريقة تُعبر عن الشخصية ومشاعرها واحتياجاتها، قائلة: “الفيلم مميز جدًا، وأتمنى أنّ ينال إعجاب الجمهور”.

وحول الصعوبات التي واجهتها في الفيلم الجديد، قالت: “لا يمكنني وصفها بالصعوبات، ولكنها لحظات تفكير في المواقف المركبة التي ستمر بها الشخصية والطريقة الأمثل لتقديمها للجمهور، فالأفلام الدرامية والرومانسية كي تصل إلي قلب المشاهد، يجب أن تكون صادقة تماماً”.

ويشارك في بطولة الفيلم، كلّ من كريم فهمي، ومحمد الشرنوبي، وسوسن بدر، وبيومي فؤاد، وآخرين، وهو من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.