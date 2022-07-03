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ياسمين صبري.. الجواز سم قاتل

منذ 42 دقيقة
ياسمين صبري

ياسمين صبري

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تعقد الفنانة ياسمين صبري جلسات عمل مع المخرجة ياسمين أحمد كامل، للوقوف على التفاصيل الأولى لمسلسلها الجديد المقرر عرضه في دراما رمضان القادم.

حيث تقوم المخرجة بترشيح الابطال المشاركين لياسمين في الحلقات تمهيدا لبدء التصوير بداية شهر أكتوبر القادم.

الحلقات تحمل اسم مبدئي “الجواز سم قاتل”، ويناقش العمل قضايا المرأة وعلاقتها بالرجل وقضايا الارتباط والانفصال الحلقات قصة وإخراج ياسمين أحمد كامل.

كانت ياسمين صبري قد اعتذرت عن بطولة مسلسل “الشادر” الذى تدور أحداثه في ١٥ حلقه تأليف مصطفى حمدي إخراج سامح عبد العزيز ومن المقرر عرضه قبل نهاية العام الجاري وذلك بسبب رغبتها في المشاركة في السباق الدرامي الرمضاني.

كان مسلسل “فرصة تانية” هو آخر ظهور درامي لياسمين صبري وعرض رمضان ٢٠٢٠ ويشاركها البطولة احمد مجدى وايتن عامر تأليف مصطفى جمال إخراج مرقس عادل.

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