ياسمين صبري تدعم “أبو هشيمة” في انتخابات “مجلس الشيوخ”

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في خاصّية “الستوري” على انستغرام، دعمت الممثلة المصرية ياسمين صبري التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي منذ زواجها من الملياردير “احمد أبو هشيمة” التي نشرت له صورة دعائية لمشاركته في انتخابات مجلس الشيوخ القادمة.

أعلنت الممثلة المصرية ياسمين صبري، عن دعمها لزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، في انتخابات مجلس الشيوخ.

ويظهر في الصورة رئيس حزب الشعب الجمهوري أحمد أبو هشمية مكتوب عليها “القائمة الوطنية من أجل مصر، أحمد أبو هشيمة، مجلس الشيوخ 2020”.

واحتفل رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، يوم الجمعة 17 أبريل/ نيسان الماضي، بعقد قرانه على الممثلة المصرية ياسمين صبري، وأقيم الاحتفال في أجواء خاصة، اقتصر الحضور على أسرتي العروسين وأصدقائهما المقربين، التزاما بالتدابير الوقائية من فيروس “كورونا” المستجد.

وكان أحمد أبو هشيمة قد أعلن رسميا ترشحه لانتخابات مجلس الشيوخ في قطاع الصعيد على القائمة الوطنية “من أجل مصر”.

وذلك لأن عائلته من محافظة بني سويف وأول مصنع حديد خاص به كان من نفس المحافظة وأول مصنع أسمنت المصريين للصناعات الثقيلة في سوهاج.

أعلن ترشحي رسمياً لانتخابات مجلس الشيوخ في قطاع الصعيد على القائمة الوطنية “من أجل مصر”.. ربنا معانا 🇪🇬#أبو_هشيمة #حزب_الشعب_الجمهوري #مصر

I officially announce my candidacy for the Egyptian Senate election. #Abouhashima #Egypt pic.twitter.com/owdfel5fBa — Ahmed Abou Hashima (@AhmedAbuHashima) July 15, 2020

ويذكر أن أبو هشيمة كان متزوجا من النجمة اللبنانية هيفاء حيث أعلنت هيفا بشكل رسمي عن علاقتها بأحمد أبو هشيمة بمقابلة تلفزيونية عام 2009، وتزوجت منه في الـ24 من نيسان 2009.

وبعد سنوات انفصلت هيفاء عن زوجها أحمد أبو هشيمة من دون ذكر أسباب واضحة، ورغم أن النجمة اللبنانية صرحت أنه حاول الرجوع إليها أكثر من مرة إلا أن أبو هشيمة لم يكن نادما ونفى ذلك الأمر جملة وتفصيلاً.