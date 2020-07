ياسمين صبري تدعم “أبو هشيمة” في انتخابات “مجلس الشيوخ”

أعلنت الممثلة المصرية ياسمين صبري، عن دعمها لزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، في انتخابات مجلس الشيوخ.

ويظهر في الصورة رئيس حزب الشعب الجمهوري أحمد أبو هشمية مكتوب عليها “القائمة الوطنية من أجل مصر، أحمد أبو هشيمة، مجلس الشيوخ 2020”.

واحتفل رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، يوم الجمعة 17 أبريل/ نيسان الماضي، بعقد قرانه على الممثلة المصرية ياسمين صبري، وأقيم الاحتفال في أجواء خاصة، اقتصر الحضور على أسرتي العروسين وأصدقائهما المقربين، التزاما بالتدابير الوقائية من فيروس “كورونا” المستجد.

وكان أحمد أبو هشيمة قد أعلن رسميا ترشحه لانتخابات مجلس الشيوخ في قطاع الصعيد على القائمة الوطنية “من أجل مصر”.

وذلك لأن عائلته من محافظة بني سويف وأول مصنع حديد خاص به كان من نفس المحافظة وأول مصنع أسمنت المصريين للصناعات الثقيلة في سوهاج.

