ياسمين صبري ترفض مقارنتها بجورجينا رودريغز

علقت الممثلة ياسمين صبري على الشائعات المتكررة حول تقليدها لإطلالات وجلسات تصوير العارضة جورجينا رودريغز شريكة لاعب كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، مؤكدة أنه لا وجه للربط بينهما، ورفضت وضعها في مقارنة مع أحد، خصوصا مع نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، وقالت ياسمين إن الأخيرة نموذج “سيئ” لاستغلال الحياة الخاصة من أجل تحقيق أرباح.

وتابعت خلال لقائها في برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: “وجه الشبه مع جورجينا ممكن يكون في لون البشرة والروح بس مفيش أي رابط بينا، مش عايزين الناس يحطونا في قالب التقليد ويتم التقليل من النماذج العربية الناجحة ووضعنا في مقارنة طول الوقت مع النجمات العالميات مفيش سبب لكده”.

وحول مقارنتها بكيم كارداشيان قالت ياسمين صبري: “كيم كارداشيان لا تعمل بالفن ولكن هي سيدة أعمال فقط، ونجحت في استخدام أزماتها الشخصية في أعمالها التجارية، وقادرة على تحويل التراب لذهب، ولكنها نموذج سيئ، لا يجب الاقتداء به”.