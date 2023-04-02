ياسمين صبري: سأرتدي الحجاب والفكرة موجودة

في اسرار جديدة ومثيرة كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري للمرة الاولى انها سوق ترتدي الحجاب يوماً ما.

وقالت في مقابلة مع مجلة “فوغ”: “أفكر يومًا ما أن أرتدي الحجاب؛ لأني مسلمة ومؤمنة وبالتالي الفكرة موجودة، وبنزعج من النساء اللي بيبرزوا مفاتنهن للفت الأنظار أو جذب الفرص، وأول عمل فني ليا كنت بمسك قميصي عشان أخفي مفاتني لأني عايزة أظهر كامرأة مش مجرد ملابس أو مفاتن لافتة”.

كما أضافت “أنا شخصية طبيعية وهادية وبيتوتية وبسيطة وانطوائية ولا أهتم بالأضواء وبكتفي بأصدقائي من قبل الشهرة خاصة لأني مش بثق بسهولة في الآخرين وبخاف أدخل ناس جديدة حياتي”.

وتطرقت ياسمين صبري للحديث عن طفولتها وتأثير جدتها على حياتها، مبينة أن الأخيرة ربتها بأفضل طريقة وأسلوبها جعل منها امرأة منضبطة لا ترتكب الأخطاء.

كما تحدثت الفنانة المصرية عن الانتقادات التي تتعرض لها، قائلة: لا أهتم بالتعليقات السلبية وكل شخص مُعرض للنقد والنجاح له ضريبة”.