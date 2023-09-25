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ياسمين صبري: كيم كارداشيان بتمسك أي حاجة تخليها دهب

منذ 4 دقائق
ياسمين صبري

ياسمين صبري

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كشفت الفنانة ياسمين صبري عن رأيها في كيم كارداشيان، مؤكدة على أنها نموذج سيئ، على الرغم أنها تحول أي شىء إلى ذهب.

وأضافت في لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية: “هي بتشتغل بيزنس وومان، وهل هنفضل نسأل هي بتشتغل ايه، وهي داخلة في ثروة تصل لـ 2 مليار! وهي ست بتحط نقط ومميزات الجمال في العالم على اللي بتعمله، هي الميزان، لو عملت كده دي الموضة، عملت كده ده الجمال”.

واَوضحت: “هي مش نموذج لي، أنا شايفاها ست عرفت تستخدم مشاكلها صح”.

وتابعت: “عندي شركة ميكب بتاعتي، هتنزل السنة الجاية انشالله، هيبقى فيه براند واسمه pose لياسمين صبري وهنتج كل حاجة خاصة بالميكب”.

وأردفت: “كارداشيان بتمسك أي حاجة تخليها دهب لكن ده نموذج سئ ومش عايزين نحطه للناس كإنجاز، ده مش إنجاز”.

 

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