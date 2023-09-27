ياسمين صبري: أتقبّل نسخة عني بالذكاء الاصطناعي

حلت الممثلة المصرية ياسمين صبري، ضيفة على جلسة حوارية عنوانها “مستقبل الإعلام مع الذكاء الاصطناعي”، ضمن فعاليات منتدى الإعلام العربي، الذي أُقيم أمس في دبي.

وأبدت ياسمين رأيها بتأجير المرء لبصمته الصوتية ووجهه لتقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ قالت إنها قد توقع في المستقبل عقداً تسمح من خلاله بإنشاء نسخة ذكاء اصطناعي منها، مؤكدة أن تلك النسخة ستشارك في الأعمال الفنية بدلاً منها، وستتعامل بذكاء أكثر منها.

من هنا، أوضحت ياسمين أن نسخ الذكاء الاصطناعي ستكون أذكى من البشر عاطفياً، لأنها ستكون أكثر قدرة على إظهار مشاعر الحزن والفرح وغيرها، كما استشهدت بمسلسل Black Mirror، الذي وقعّت فيه بطلة العمل سلمى حايك على عقد يتيح استخدام نسختها بالذكاء الاصطناعي في عمل فني.