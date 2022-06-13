ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي معاً مجدداً.. والثنائي يتصدر الترند

تصدر أسم الفنان ياسمين عبد العزيز، محركات البحث على موقع “غوغل”، وذلك عقب إعلان صلحها على زوجها الفنان احمد العوضي.

وتسبب الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، في إثارة جدلاً واسعاً الأيام الأخيرة، بسبب الخلاف الذي وقع بينهما واكتشفه الجمهور حينما توقفت ياسمين عبد العزيز عن متابعة زوجها عبر “إنستغرام”.

الأمر الذي دفع العوضي للتأكيد على أن هناك خلافا بينه وبين زوجته، لكن لم يحدث انفصال، وأن ياسمين تصرفت على طبيعتها، وفي النهاية لا يجمعه بها سوى الحب.

وعلقت الفنانة بدرية طلبة على أزمة النجم احمد العوضي وزوجته ياسمين عبد العزيز، وذلك عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”.

وقالت بدرية: “رساله لبعض اللي يتعدو على صوابع الإيد الواحدة حضراتكم استعجلتو قوي في اللت والشماتة وقلتو كلام متملينو ومشغلتوش دماغكم أن الخناقة والغاء المتابعة دا اكبر دليل علي ان حياتهم طبيعيه و دا شئي صحى ماهو معلش الحب زى الاكل لو مفيهوش توابل مش حيبقي له طعم”.

واختتمت بدرية طلبة منشورها، قائلة: “ربنا مايكتب على حد فراق حبيبه اللي بيخاف عليه وبيحبه من قلبه بصدق وبضمير مبروك الصلح ياحلوين”.