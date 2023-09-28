ياسمين عز تعلن مقاضاة نيشان بعد سخريته منها

كشفت الإعلامية ياسمين عز عن نيتها اتخاذها الإجراءات القانونية ورفعها دعوى قضائية ضد الإعلامي نيشان، على خلفية سخريته منها في منتدى الإعلام في دبي لتأخرها عن حضور ندوتها في المنتدى.

وكتبت عز عبر حسابها في “فيسبوك”: “انطلاقا من حرصي واحترامي لهذا المؤتمر والحدث الإعلامي الكبير وانطلاقا من احترامي وتقديري لدولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة في إمارة دبي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع دعوى”.

وأضافت: “بناء عليه لن أقوم بالرد على إساءة هذا الشخص الذي افتعل هذه المشكلة وأساء لشخصي في غيبتي وبطريقة علنية وبشكل مرفوض أخلاقياً وقانوناً، وأنني سوف أوكل الرد للجهات القانونية المختصة داخل إمارة دبي ثقة مني في قضائها الشامخ والعادل وتعزيزاً لدور القانون في ردع كل من تسول له نفسه الخوض في سمعة الأشخاص والتشهير بهم”.

وكانت ياسمين عز قد تأخرت عن الندوة التي كان مقرراً أن تحضرها مع نيشان في المنتدى، ما أدى إلى رفض الأخير اعتذارها ما جعلها تغادر القاعة ليواصل نيشان الجلسة، ويسأل الحضور عن سبب تغيّب ياسمين عز في رأيهم، فأجابت إحدى الحاضرات: “لتصنع تريند”، فردّ عليها نيشان ساخراً: “المواقع الإباحية تجلب ملايين المشاهدات لكن هذا ليس تريند، التريند أن تصرّح بما يمس العمود الفقري والنخاع الشوكي للمجتمع، بس هي أكيد عم بتحضّر لصوتها الشتوي”.