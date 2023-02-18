يا رب صبرني.. منة جلال تعلن وفاة والدها

أعلنت الفنّانة المصرية منّة جلال، السبت، وفاة والدها بعد صراع مع المرض، وعبّرت عن حزنها الشديد لفقدانه.

وكتبت منّة جلال، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”: “يا رب أنا في أصعب وأسود لحظة في حياتي، يا رب مطلوب مني أن يبقى عندي ثبات قدام أمي وأمسك نفسي قدامها وأطلع للجمهور أعرض المسرحية، يا رب صبرني على اللي أنا فيه.. الحمد الله على كل شيء ربنا يصبرني”.

وسبق أن أعلنت منة جلال تعرض والدها المقيم بـألمانيا لوعكة صحية شديدة، مطالبة الجمهور بالدعاء له، حيث كتبت عبر حسابها بموقع “فيسبوك”: “أنا محتاجة من الناس كلها تدعي لأبويا هو في حالة حرجة جدًا وقلبي بيتقطع إني مش جنبه، لأنه عايش في ألمانيا”.

وأضافت: “والدي حالته حرجة للغاية وفي مرحلة صعبة بسبب انتشار السرطان في جسده بالكامل إضافة إلى فقدانه للنطق”.