الثلاثاء 13 ذو الحجة 1443 ﻫ - 12 يوليو 2022 |
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يا عم صيّف.. أكرم حسني يطرح كليب أعنيته الجديدة

منذ 10 دقائق
اكرم حسني

اكرم حسني

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طرح الفنان أكرم حسني فيديو كليب أغنيته الجديدة، والتي تحمل اسم “يا عم صيف”، بالتعاون مع إحدى شركات المحمول، احتفالاً بموسم الصيف، وذلك عبر موقع “يوتيوب”.

وشارك أكرم حسني بالسباق الرمضاني الماضي بمسلسل “مكتوب عليا”، في عمل جمعه مع هنادي مهنى، وأيتن عامر، وعمرو عبدالجليل، من تأليف إيهاب بلبل، وإخراج خالد الحلفاوي. وشهد العمل طرح عدة أغاني أشهرهم “ستو أنا” و”أنا العريس”.

ويعيش الفنان أكرم حسني، حالة من النشاط الفني بعد نجاح مسلسله “مكتوب عليا”، الذى عرض في السباق الرمضاني الماضى ونجاح أغنيته الشهيرة “ستو أنا”.

 

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