يبدو ان "الأمور لا تسير على ما يرام".. الأمير هاري يغادر بريطانيا غاضباً

يبدو أن هناك مشاعر غاضبة تصاحب الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، أثناء عودتهما من بريطانيا إلى الولايات المتحدة، بشأن الطريقة التي عومل بها العائلة المالكة أثناء حضوره احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية.

قالت أنجيلا ليفين، الخبيرة في حياة العائلة المالكة، وكاتبة سيرة دوق ساسكس، إن هاري غادر بريطانيا غاضباً بسبب المعاملة التي تلقاها من أفراد العائلة المالكة، ولم يفكر في عقد لقاء شخصي مع شقيقه الأمير وليام قبل أن يعود إلى أمريكا مع زوجته ميجان وطفليه ارشي وليليبت، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية.

قال خبير ملكي إن الأمير هاري وميجان ماركل غادروا غاضبين من المملكة المتحدة في اليوم الأخير من احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة حيث رأوا أن العائلة المالكة “تتحرك بدونهما”.

وتزعم أنجيلا ليفين، كاتبة سيرة الأمير هاري، أنه من المتوقع أن يتم الترحيب بالزوجين بأذرع مفتوحة عند عودتهما إلى لندن بعد عامين من التنحي عن أعضاء كبار في الشركة والانتقال إلى الولايات المتحدة وبدلاً من ذلك، وفقاً للخبير، أدركوا أن الأسرة انتقلت بدونهم.

قبل نهاية احتفالات اليوبيل البلاتيني لعهد الملكة إليزابيث الثانية، غادر الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، بريطانيا إلى كاليفورنيا حيث يقيمان، وشوهد هاري وميجان في مطار سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا، بعد عودتهم إلى الولايات المتحدة على متن طائرة خاصة.

لم ينتظر الزوجان بدء مسابقة اليوبيل البلاتيني، والتي تم إعدادها للترفيه عن أفراد العائلة المالكة على هامش الاحتفالات، فيما بدا أنه علامة على أن “الأمور لا تسير على ما يرام” بينهم وبين العائلة المالكة.