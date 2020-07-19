يتحضر زوج كيم كارداشيان لأول فعالية انتخابية له

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ما أن أعلن مغني الراب كاني ويست نيته الترشح للانتخابات الأمريكية عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر قائلا: “يجب علينا حاليا إدراك الوعد بأمريكا من خلال الثقة في الرب وتوحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا“. حتى انهالت ردود الفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما بين داعم ورافض لترشح فنانهم المفضل للرئاسة الأميركية، لعدم رغبتهم انغماسه في عالم السياسة والابتعاد عن عالم الفن والراب.

وقالت صحيفة “بوليتيكو”، إن مغني الراب كاني ويست، الذي سجل كمرشح مستقل للانتخابات الرئاسية الأمريكية، سيجري أول فعالية في حملته الانتخابية، في ولاية كارولينا الجنوبية اليوم الأحد.

ووفقا لوثيقة، حصلت عليها الصحيفة، سيعقد هذا الحدث في مركز Exquis في شمال تشارلستون بولاية كارولينا الجنوبية، وسيحضره المدعون المسجلون فقط. ويجب على جميع المشاركين ارتداء الأقنعة والالتزام بالمسافة الاجتماعية.

من جانبه، نشر ويست، على “تويتر” يوم السبت، رابطا يتضمن طلب التوقيع لكي يتم ضم اسمه لاستمارة الانتخابات الرئاسية.

وأعلن ويست أنه ينوي المشاركة في السباق على الرئاسة كمرشح مستقل، لأن الحزب الجمهوري، قرر ترشيح الرئيس الحالي دونالد ترامب لخوض الانتخابات الرئاسية.

بشكل تقليدي، تتوفر فرصة الفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فقط لدى المرشحين من الحزبين الرئيسين في البلاد الجمهوري والديمقراطي وفي هذا العام تم تحديدهما وهما دونالد ترامب، وجو بايدن.

وتجدر الإشارة أنها ليست هذه المرة الأولى التي يعلن فيها مطرب الراب عن رغبته في الترشح لرئاسة الولايات المتحدة، إذ تحدث علنا عن الأمر بحفل تسليم جوائز MTV للموسيقى لعام

ومن جهة أخرى تساءل العالم عن رأي زوجته نجمة الواقع كيم كرداشيان بمسألة ترشحه للرئاسة، حيث عبرت كارداشيان سابقا عن خوفها من أن يستخدم ماضيها “كسلاح” مشيرة لموقع بيبول الحملة التي تتعرض لها ميلانيا ترامب بنشر صورها وهي عارية، في إشارة لجلسة تصوير قديمة لزوجة الرئيس الأمريكي لصالح مجلة بريطانية.