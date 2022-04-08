يتقاضى “2 مليون جنيه إسترليني” مقابل 20 يوم عمل فقط!!.. “صورة”

الكثيرون من عشاق نادي مانشستر يونايتد، يذكرون بالتأكيد المدرب المتميز السابق للنادي سير أليكس فيرجسون، ولكن ما لايعرفونه عن فيرجسون البالغ من العمر (80 عاماً)، هو حجم الراتب السنوي الذي يتقاضاه حتى اليوم من النادي الانكليزي.

فقد كشفت صحيفة “صن” البريطانية عن استمرار فيرجسون بتقاضي أجر كبير يبلغ 235 ألف إسترليني أسبوعياً رغم اعتزاله قبل 9 سنوات والفضل في ذلك يعود لاستثماراته وكتاب سيرته الذاتية، كما ينال مليوني إسترليني سنوياً بصفته سفيراً لليونايتد.

والطريف أن فيرجسون لا يعمل كسفير في اليونايتد سوى 20 يوماً في السنة ويتقاضى عنها مليوني إسترليني.

وفي التفاصيل، كشف التقرير عن ارتفاع القيمة المالية لشركات أسطورة اليونايتد إلى 40 مليون إسترليني وقد عادت عليه بأرباح وصلت إلى 12.2 مليون إسترليني العام الماضي وهي من شركته ACF Sports Promotions التي يستخدمها لدفع جميع فواتيره التجارية وارتفعت أصولها من 17.5 مليون إسترليني إلى 26 مليون إسترليني في 2021.

وارتفعت أصول فيرجسون في الشركات المسجلة لدى غرفة الشركات من 27 إلى 39.2 مليون إسترليني. كما حقق ابن مدينة جلاسكو ثروة من صفقة كتاب سيرته الذاتية «أليكس فيرجسون: سيرتي» الذي بيعت منه ملايين النسخ منذ صدوره في 2013. ويتقاضى فيرجسون عن خطاباته التحفيزية 100 ألف إسترليني.