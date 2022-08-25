يحب برشلونة كثيرا.. غوارديولا يتحدث عن مستقبل سيلفا مع السيتي

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه حريص على الاحتفاظ بخدمات برناردو سيلفا، لكنه أضاف أن الدولي البرتغالي “يحب برشلونة كثيرا”.

وارتبط سيلفا بالانتقال إلى الفريق الإسباني في الأسابيع الأخيرة وترك غوارديولا الباب مفتوحا أمام الرحيل المحتمل للاعب الوسط عن حامل لقب الدوري الممتاز.

وأبلغ غوارديولا الصحفيين الليلة الماضية بعد تعادل برشلونة وسيتي في مباراة ودية 3-3 على ملعب كامب نو “لست من يطلب من برشلونة نسيان (التعاقد) مع برناردو.

“نريده أن يبقى معنا، لكنني لا أريد أي شخص غير سعيد. أول شيء يجب أن يتوصل الناديان إلى اتفاق لكننا لم نتلق أي عرض بشأنه في العامين الماضيين.

“لا أريده أن يرحل إنه لاعب وشخص رائع .. ولم يتبق سوى سبعة أو ثمانية أيام (على نهاية فترة الانتقالات) وسيتعين علينا اللجوء إلى سوق الانتقالات. أريده أن يبقى. ومع ذلك صحيح أن برناردو يحب برشلونة كثيرا”.

وقال تشابي مدرب برشلونة، الذي كان يجلس إلى جانب جوارديولا في المؤتمر الصحفي، إن أي تحرك سيعتمد على سيتي.

ويستضيف سيتي، صاحب المركز الثاني في ترتيب الدوري الممتاز، كريستال بالاس صاحب المركز التاسع يوم السبت المقبل