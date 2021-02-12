الأثنين 14 ذو القعدة 1443 ﻫ - 13 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

يحيى الفخراني يحسم الجدل بشأن "الإعلان المخيف"

12 - فبراير - 2021
يحيى الفخراني

يحيى الفخراني

A A A
طباعة المقال

خرج الفنان المصري، يحيى الفخراني، اليوم الجمعة، ليحسم الجدل المثار بشأنه أخيرا، وذلك بعد إعلان منسوب إليه أثار مخاوف محبيه ومعجبيه في جميع أرجاء الوطن العربي.

ونفى الفخراني ما أثارته إحدى التغريدات المنسوبة إليه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، والتي تعلن على لسانه اعتزاله الفن بعد تعيينه في مجلس الشيوخ المصري، بحسب صحيفة “المصري اليوم”.

وأكد الممثل المصري أنه ينشغل حاليا بتصوير دوره في مسلسله التلفزيوني الجديد “نجيب زاهي زركش”، استعدادا لعرضه في موسم دراما رمضان 2021.
وجاء في التغريدة المنسوبة للفخراني على “تويتر”: “صباح الخير أنا يحيى الفخراني أعلن اعتزالي للفن بعد مسيرة كبيرة وممتعة يا رب أكون قدرت أفرحكم”.

ويعود يحيى الفخراني بمسلسل “نجيب زاهي زركش” إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب 3 أعوام، منذ أن قدم آخر مسلسلاته “بالحجم العائلي” في رمضان 2018، والذي تشاركه بطولته الفنانة، ميرفت أمين.

ومسلسل “نجيب زاهي زركش” تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني، وإنتاج شركة “سينرجي”، ومن بطولة يحيى الفخراني وأنوشكا ورامز أمير وكريم عفيفي وإسلام إبراهيم ومحمد محمود وضيفة الشرف هالة فاخر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي عائلي، إذ يجسد الفخراني دور محامي يشتري ملجأ لإيواء أطفال الشوارع.

وكان يحيى الفخراني أدى اليمين الدستورية في مجلس الشيوخ المصري، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

    المصدر :
  • سبوتنيك

المزيد من منوعات

ماتيو بيريتيني
ماتيو بيريتيني يحرز لقب بطولة شتوتغارت للتنس
شحن بطارية
5 أعراض تنذر بتلف بطارية الهاتف
لماذا تصدر سيارتك صوتًا عند الفرملة؟

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الحدود الجنوبية
إسرائيل تهدّد بالحرب... سنقصف لبنان بشكل غير مسبوق!
الدولار
بعد الارتفاع... دولار السوق السوداء يعاود انخفاضه
مطار دمشق الدولي
صالات مطار دمشق المخصصة للحرس الثوري وحزب الله "دُمرَت" بالكامل.. "صور"