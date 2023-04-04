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يسرا اللوزي: هوافق على مشهد حميمي وأرفض الرقابة

منذ ساعتين
يسرا اللوزي

يسرا اللوزي

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أكدت الفنانة يسرا اللوزي، أنها لا تندم على أي عمل وتتعلم من قراراتها، كما أنها قررت تجربة المشاهد الجريئة، منوهة بأن تجربة المشاهد الجريئة ليست دائمًا واحدة، لكن يختلف من سيناريو لآخر.

وأضافت “اللوزي”، خلال حوارها ببرنامج “حبر سري”، نرى أن القتل والنصب شئ عادي ومشهد الحب خطأ، متابعة: “الإغراء ليس بالبوسة ممكن تكون لابسة بكيني ومتعملش إغراء.. هوافق على مشهد حميمي وأرفض الرقابة”.

وأوضحت يسرا اللوزي، أن هند رستم شاركت في مشاهد للإغراء وهي لابسة فستان طبيعي، مؤكدة أن عمليًا الآن موضوع مشاركة في مشاهد إغراء أصبح صعب وهناك هجوم كثيف جدًا، والفترة الحالية من الممكن أن ترفضه حتى لا تتعرض لمشاكل هي وأسرتها.

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