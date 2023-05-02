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يسرا تكشف عن الحالة الصحية للفنان عادل إمام

منذ 4 دقائق
يسرا وعادل إمام

يسرا وعادل إمام

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كشفت الفنانة المصرية يسرا عن الحالة الصحية لمواطنها الفنان عادل إمام، الذي يغيب عن الساحة الفنية منذ 3 سنوات.

وقالت يسرا، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم”، إن عادل إمام يتمتع بصحة جيدة وهو بخير، لافتة إلى أنها على تواصل دائم مع شقيقه المنتج عصام إمام.

وعلقت يسرا: “عادل إمام زي الفل وأنا على اتصال دائم بشقيقه عصام إمام، وهو بخير ويعيش وسط أولاده وأحفاده ومبسوط معاهم وربنا يخليهولنا ويديله الصحة”.

وأثار عادل إمام شكوكا لدى متابعين بشأن حالته الصحية، خاصة بعد ابتعاده عن الأعمال الدرامية منذ عام 2020.

ويعتبر مسلسل “فلانتينو” 2020 آخر أعماله، ومنذ ذلك الحين لم يظهر في أي من الأعمال الفنية رغم الحديث عن قرب عودته بفيلم جديد يحمل عنوان “الواد وأبوه” من تأليف صلاح الجهيني وإخراج نجله رامي إمام.

وفي وقت سابق، تحدث المخرج رامي إمام عن سبب هذا الغياب، في تصريحات تلفزيونية له، إذ قال إن والده في حاجة للراحة، ولم يجد النص الذي يشجعه على التراجع عن ابتعاده عن الساحة الفنية.

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