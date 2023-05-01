يسرا تنعي مصطفى درويش: صدمة كبيرة

نعت الفنانة “يسرا” الراحل “مصطفى درويش” في منشور لها على فيسبوك قائلة : “صدمة كبيرة .. لاحول ولا قوة إلا بالله.. كان من الممثلين المحبوبين مفيش حد اختلف عليه”.

وشارك مصطفى درويش خلال السباق الرمضاني 2023 في 4 أعمال فنية مختلفة مع مجموعة كبيرة من نجوم الفن.

وجسد مصطفى درويش شخصية عمران، في مسلسل “سره الباتع”، مع المخرج خالد يوسف، كما ظهر في مسلسل “إكس لانس”، بطولة الفنان محمد سعد، وشارك في مسلسل “تلت التلاتة”، بشخصية حازم مع الفنانة غادة عبد الرازق.

وقدم مصطفى درويش شخصية عمر في مسلسل “كامل العدد”، بطولة الفنانة دينا الشربيني، ومن المقرر عرض المسلسل على منصة شاهد.