الأثنين 11 شوال 1444 ﻫ - 1 مايو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

يسرا تنعي مصطفى درويش: صدمة كبيرة

منذ دقيقة واحدة
آخر تحديث: 1 - مايو - 2023 5:02 مساءً
يسرا والراحل مصطفى درويش

يسرا والراحل مصطفى درويش

A A A
طباعة المقال

نعت الفنانة “يسرا” الراحل “مصطفى درويش” في منشور لها على فيسبوك قائلة : “صدمة كبيرة .. لاحول ولا قوة إلا بالله.. كان من الممثلين المحبوبين مفيش حد اختلف عليه”.

وشارك مصطفى درويش خلال السباق الرمضاني 2023 في 4 أعمال فنية مختلفة مع مجموعة كبيرة من نجوم الفن.

وجسد مصطفى درويش شخصية عمران، في مسلسل “سره الباتع”، مع المخرج خالد يوسف، كما ظهر في مسلسل “إكس لانس”، بطولة الفنان محمد سعد، وشارك في مسلسل “تلت التلاتة”، بشخصية حازم مع الفنانة غادة عبد الرازق.

وقدم مصطفى درويش شخصية عمر في مسلسل “كامل العدد”، بطولة الفنانة دينا الشربيني، ومن المقرر عرض المسلسل على منصة شاهد.

    المزيد من منوعات

    بوسترات المسلسلات السورية
    الدراما السورية في الصدارة.. المسلسل الأكثر متابعة في رمضان
    جريمة- تعبيرية
    قطعته وسلخته.. اعترافات صادمة لآكلة طفلها في مصر
    ليونيل ميسي
    ما سبب زيارة ميسي وعائلته إلى السعودية؟!

    الأكثر قراءة

    جبران باسيل
    شروط باسيل للموافقة على انتخاب فرنجية!
    حسام تحسين بك
    حقيقة وفاة الفنان حسام تحسين بك
    اعتداء - تعبيرية
    بالصورة.. فنان لبنانيّ يتعرّض للضرب في البترون وزوجته تكشف التفاصيل!