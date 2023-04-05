يسرا لصوت بيروت إنترناشونال: سعيدة بدوري في مسلسل "ألف الحمد الله ع السلامة"

تتنافس يسرا هذا العام بمسلسل “الف حمد الله ع السلامة” في رمضان، والذي ينتمي للون الكوميدي؛ ليكون الظهور الثاني على التوالي بالدراما الرمضانية من بوابة الكوميديا، إذ عرض لها في العام الماضي مسلسل “أحلام سعيدة”، بينما تحمل تجربتها الجديدة في رمضان الحالي ملامح مُختلفة في تفاصيلها، ذات طابع خاص.

تجسد يسرا في مسلسل “1000 حمد الله ع السلامة” شخصية “الدكتورة سميحة” الأم لابن وابنه، مع الكوميديا التي يتسم بها العمل له بعد اجتماعي أيضاً.

تحدثت عنه الممثلة المصرية في حوارها لـ”صوت بيروت إنترناشونال”، كاشفةً عن تفاصيل العمل وكيفية التحضير له والمنافسة الدرامية وأعمالها الجديدة. “فكرته الطريفة الجديدة كانت عاملًا مهمًا في تحمسي للعمل، إذ تدور أحداثه حول عائلة مكونة من الأم وهي “دكتورة سميحة” التي أجسد دورها، وابنتها “سماح” وتقدمها الفنانة مايان السيد، وابنها “سامح” ويقدمه الفنان آدم الشرقاوي، الذين يعودون إلى مصر للحصول على ميراثهم، بعد أن عاشوا أكثر من 25 عامًا في الخارج، ومع عودتهم يصطدمون بالتغيرات التي طرأت طوال فترة غيابهم عن البلد، خلال رحلة بحثهم عن شخصية “طنط سوسو” للحصول على ميراثهم في أكثر من محافظة صوّرت بها مشاهد العمل، وسيعرفها الجمهور خلال الأحداث، كما سنرى العديد من المفارقات الكوميدية من خلال هذه الرحلة.

وتتابع: “هذه مفاجأة لن أكشفها الآن، والحقيقة أن “طنط سوسو” تسببت في حيرتنا نحن شخصيًا؛ لأننا نبحث عنها في أكثر من بلد للحصول على ميراثنا ضمن أحداث العمل، ومع تتابع الحلقات سنعرف هويتها وسر اختفائها، وكل ذلك في إطار كوميدي، وخطوط متشابكة اجتماعية. “سميحة” امرأة حصلت على الدكتوراه في لغة الجسد، ثم جلست في منزلها، انطلاقًا من رغبتها ألا تبذل أي جهد في حياتها، خاصة أن زوجها كان يتولى تدبير كل أمور حياتها، لكنها تدرك فجأة ضرورة أن تكون لها شخصيتها القوية، عقب عودتها إلى مصر للحصول على ميراثها، إذ تقع في مواقف لابد أن تثبت خلالها أنها شخصية قوية، رغم أنها في حقيقة الأمر ساذجة، أو كما نقول بالتعبير الدارج “على نيتها” وتصدق كل شيء. بالفعل وجودي وسط مجموعة كبيرة من فناني الكوميديا يُعد تحديًا كبيرا بالنسبة لي؛ لأنني أريد أن أثبت وجودي بينهم في المشاهد الكوميدية، وهذا مهم كثيرًا بالنسبة لي”.

وعلى صعيد السينمائي، تؤكد يسرا أنني “أوشكت على الانتهاء من تصوير فيلم “شقو”، وأجسد فيه دورًا شريرًا للغاية، ويُشارك فيه عمرو يوسف ومحمد ممدوح، كما انتهيت من فيلم “ليلة العيد” منذ فترة، ولا أعرف موعد طرحه في دور العرض حتى الآن، وتُشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم.

أما بالنسبة للدراما التليفزيونية، فلديّ أيضًا مسلسل “روز وليلى” الذي تُشاركني فيه نيللي كريم، ومن الممكن أن يُعرض في شهر سبتمبر المُقبل، وهو تجربة مُختلفة ومن إخراج أدريان شيرجولد، بحسب تعبيرها.