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يصلي ويقرأ القرآن.. كيف يقضي سعد لمجرد أولى أيام سجنه؟

منذ 31 دقيقة
آخر تحديث: 5 - مارس - 2023 4:12 مساءً
سعد لمجرد

سعد لمجرد

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تقدّم الفنان المغربي سعد لمجرد باستئناف للحكم أمام محكمة الجنايات في العاصمة الفرنسيّة باريس، بعد الحكم الصادر بحقه بالسجن ست سنوات بتهمة الاغتصاب.

ووفقاً لما نشرته “مجلة لها” الفنية، فقد أكدت مصادر مقربة من النجم المغربي في تصريحات، ان لمجرد ولحين البتّ بطلب الاستئناف، فإنه يقبع حالياً في سجن لاسانتي في العاصمة الفرنسية باريس، في زنزانة انفرادية، ويقع هذا السجن في شرق مونبارناس في فرنسا.

وأوضح المصدر أن سعد لا يستفيد من أي معاملة خاصة، بل يتمتع بكافة الحقوق التي يمنحها له القانون الفرنسي كمسجون، ومنها التدفئة والتلفزيون.

ولفت إلى أنه رغم وضع المغني الشهير في زنزانة انفرادية، إلا انه يسمح له بالمشي اليومي بين النزلاء الآخرين.

وأشارت الصحف المحلية إلى أن سعد يتحدث مع زوجته ومحاميه كل يوم وهم يقومون بزيارته بانتظام.

وعن معنوياته وحالته النفسية، قال أحد المقربين منه: “لم يضعف منذ النطق بالحكم، بل حافظ على معنوياته، بل يقضي أيامه في الصلاة وقراءة القرآن. هو مقتنع ببراءته، لذلك فإنه ينتظر مرحلة الاستئناف”.

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